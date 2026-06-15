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Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026
Ειδήσεις
18:23 - 15 Ιουν 2026

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού και της δήλωσης των οικοπέδων έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Η παράταση δόθηκε σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και έτσι δίνεται πρόσθετος χρόνος στους πολίτες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.gov.gr , συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας των οικισμών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος από τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των υπόχρεων οικοπέδων καλούνται να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα της παράτασης και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Η παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση. Καλούμε όλους να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους. Ο καθαρισμός των οικοπέδων δεν είναι απλώς μια διοικητική διαδικασία αλλά μια ουσιαστική πράξη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.»

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις καθαρισμού υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ότι οι υποχρεώσεις των πολιτών για τη συντήρηση των καθαρισμένων χώρων ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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