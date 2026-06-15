Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Το τέλος της συνεργασίας του με τον Εργκίν Αταμάν ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός.

Έπειτα από τρία χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Αταμάν αποχωρεί, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και φυσικά την Ευρωλίγκα στην πρώτη του σεζόν.

Η αποτυχία της ομάδας να φτάσει στο φετινό Final 4, σίγουρα έπαιξε το ρόλο της στην απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να βάλει τέλος στη συνεργασία με τον Αταμάν.

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Η μεγάλη πρόκληση είναι τώρα να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Αταμάν, με το μεγάλο στόχο των πράσινων να είναι η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας.