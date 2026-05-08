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Αλαφούζος: Μία παρουσιάστρια για 20 προπονητές
Ανεμοδείκτης
23:32 - 08 Μάι 2026

Αλαφούζος: Μία παρουσιάστρια για 20 προπονητές

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη έπειτα από 20 χρόνια και η Χριστίνα Βίδου με τη Λένα Φλυτζάνη είναι τα δύο φαβορί για τη θέση της.

Πέρα, όμως, από τα προφανή που γράφτηκαν στα social media με αφορμή αυτή την είδηση, εμείς κρατάμε την επισήμανση που έκανε η χιουμοριστική σελίδα "Για τους λάτρεις της στατιστικής"΄στο facebook.

Παρατηρεί συγκεκριμένα πως ο Γιάννης Αλαφούζος αλλάζει τους προπονητές στον Παναθηναϊκό σαν τα πουκάμισα, ενώ με τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες των ειδήσεων είναι πολύ πιο σταθερός και δίνει πίστωση χρόνου.

«Στα 20 χρόνια της Σίας Κοσιώνη στο ΣΚΑΙ, ο Γιάννης Αλαφούζος απέλυσε 20 προπονητές στον Παναθηναϊκό», σχολιάζει με χιούμορ η σελίδα.

Εμείς για να γίνουμε πιο ακριβείς, σημειώνουμε πως ο Αλαφούζος χρειάστηκε μόλις 13 χρόνια στο τιμόνι του ΠΑΟ για να αλλάξει 20 προπονητές.

{https://www.instagram.com/reel/DYFtqEsu_RZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/05/2026 - 19:34
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