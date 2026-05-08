Αλαφούζος: Μία παρουσιάστρια για 20 προπονητές

Παρατηρεί συγκεκριμένα πως ο Γιάννης Αλαφούζος αλλάζει τους προπονητές στον Παναθηναϊκό σαν τα πουκάμισα, ενώ με τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες των ειδήσεων είναι πολύ πιο σταθερός και δίνει πίστωση χρόνου.

«Στα 20 χρόνια της Σίας Κοσιώνη στο ΣΚΑΙ, ο Γιάννης Αλαφούζος απέλυσε 20 προπονητές στον Παναθηναϊκό», σχολιάζει με χιούμορ η σελίδα.

Εμείς για να γίνουμε πιο ακριβείς, σημειώνουμε πως ο Αλαφούζος χρειάστηκε μόλις 13 χρόνια στο τιμόνι του ΠΑΟ για να αλλάξει 20 προπονητές.

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