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Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας
Πολιτική
18:13 - 15 Ιουν 2026

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησής της στη Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα των νέων ανατιμήσεων, που αγγίζουν το 9% και 13% στα ισόβια νοσοκομειακά συμβόλαια, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δείχνει απροθυμία να προστατεύσει χιλιάδες ασφαλισμένους από τις υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας  

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν αυτές τις αυξήσεις βασιζόμενες σε έναν νέο δείκτη αναπροσαρμογής ο οποίος δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες πολίτες, και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερης ηλικίας, να επιβαρύνονται οικονομικά χωρίς καμία ουσιαστική προστασία από το κράτος.

Ο Υφυπουργός Λ. Τσαβδαρίδης παρότι ισχυρίστηκε ότι δεν υφίσταται κανονιστικό κενό, αναφέροντας στη συνέχεια ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου, παραδέχθηκε επί της ουσίας την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως ωστόσο να δώσει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των αυξήσεων, την ανάγκη προσωρινής προστασίας των ασφαλισμένων και τους ελέγχους στις ασφαλιστικές εταιρείες.

«Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής»

«Η Κυβέρνηση επιλέγει να λειτουργεί ως αμέτοχος παρατηρητής απέναντι στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων ασφαλισμένων. Αν δεν υπήρχε η πίεση του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν θα είχαμε την τοποθέτηση του Υφυπουργού για ανακοίνωση του νέου δείκτη αναπροσαρμογής στα τέλη Ιουνίου. Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση σύρθηκε στη σημερινή της ανακοίνωση αναδεικνύει με προφανή τρόπο τη σκόπιμη μεθόδευσή της που οδήγησε επί μακρόν σε ένα αρρύθμιστο πεδίο προκειμένου να διευκολυνθούν αδικαιολόγητες και καταχρηστικές αυξήσεις και χιλιάδες ασφαλισμένοι να εξαναγκασθούν να εγκαταλείψουν τα ισόβια συμβόλαιά τους.», σημείωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Επεσήμανε δε την απόφαση Δ’ 2196/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επιβεβαιώθηκε η καταχρηστικότητα των όρων που χρησιμοποιούνται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τις αυξήσεις ασφαλίστρων. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι όροι που επιτρέπουν αυξήσεις ασφαλίστρων οφείλουν να είναι συγκεκριμένοι και πλήρως κατανοητοί, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί εκ των προτέρων να προβλέψει τις οικονομικές συνέπειες της σύμβασής του, σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για όρους καταχρηστικούς που παραβιάζουν ευθέως την αρχή της διαφάνειας και διαταράσσουν τη συμβατική ισορροπία εις βάρος του καταναλωτή.

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