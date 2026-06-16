ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

Οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τον Μάιο μεγαλύτερη άνοδο από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς οι αυξήσεις στα καύσιμα και στα κεφαλαιουχικά αγαθά παρέμειναν ισχυρές, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του σχετικού δείκτη από το καλοκαίρι του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη (16/6) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Μάιο, μετά την αναθεωρημένη προς τα πάνω άνοδο 2% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν η αύξηση να διαμορφωθεί στο 1%, από 1,9% που είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές εισαγωγών ενισχύθηκαν κατά 6,7%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Αύγουστο του 2022. Τον Απρίλιο η αντίστοιχη ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 4,2%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν οδήγησαν σε σημαντική ανατίμηση του πετρελαίου, ασκώντας πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία. Παρότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η εφαρμογή της συμφωνίας εξακολουθεί να συνδέεται με την πορεία των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται να προστεθούν στις ενδείξεις αναζωπύρωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των τελευταίων τριών ετών, ενώ και οι τιμές παραγωγού σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξετάσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Ωστόσο, πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι παραμένει δύσκολο να υπάρξει άμεσα νέα αύξηση επιτοκίων.

Οι αξιωματούχοι της Fed ξεκίνησαν την Τρίτη τη διήμερη συνεδρίασή τους για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής. Η επικρατέστερη εκτίμηση της αγοράς είναι ότι το βασικό επιτόκιο θα διατηρηθεί αμετάβλητο στο εύρος 3,50%-3,75%, αν και οι αναλυτές αναμένουν πιο προσεκτική στάση απέναντι στις προσδοκίες για μελλοντική χαλάρωση.

Στο μέτωπο των επιμέρους κατηγοριών, οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων αυξήθηκαν κατά 12,5% τον Μάιο, μετά την άνοδο 18,6% που είχε προηγηθεί τον Απρίλιο. Παράλληλα, τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά σημείωσαν αύξηση 1,3%, με τους αναλυτές να συνδέουν την τάση αυτή με τη ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ενισχύει τη ζήτηση για σχετικό εξοπλισμό και τεχνολογικές υποδομές.