Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος

Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατασκευή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (16/6) σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 46 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία μεγάλης αξίας, καθώς και για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.

Η πολύμηνη έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τις αρχές του 2025 οργανωμένο κύκλωμα παραγωγής πλαστών εγγράφων, με κύριο αντικείμενο την κατασκευή δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων που προορίζονταν για παράνομες μετακινήσεις μεταναστών εντός της Ε.Ε.

Για την κάλυψη της δραστηριότητάς τους χρησιμοποιούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κάτω Πατήσια ως σημείο επαφής με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, παραλαβής παραγγελιών και παράδοσης των πλαστών εγγράφων. Παράλληλα, σε κοντινή κατοικία είχαν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, όπου κατασκευάζονταν τα έγγραφα.

Η έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν σαφώς καθορισμένους ρόλους. Ο 44χρονος φέρεται να είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία και απόκρυψη του εργαστηρίου, την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών, καθώς και την παραγωγή των πλαστών εγγράφων. Από την πλευρά του, ο 46χρονος διαχειριζόταν τις επαφές με τα συνεργαζόμενα δίκτυα και τους ενδιαφερόμενους πελάτες, συγκέντρωνε τα απαραίτητα στοιχεία και φωτογραφίες και αναλάμβανε τη μεταφορά και παράδοση των εγγράφων.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο να αποχωρεί από το παράνομο εργαστήριο έχοντας στην κατοχή του πέντε πλαστά δελτία ταυτότητας ξένων Αρχών, έτοιμα να διατεθούν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 46χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Τι βρήκαν και κατέσχεσαν οι Αρχές

Στις έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν 243 δελτία ταυτότητας από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, 46 διαβατήρια, 12 άδειες διαμονής, 12 άδειες οδήγησης, εννέα θεωρήσεις εισόδου (VISA), δεκάδες σελίδες διαβατηρίων και λοιπά έγγραφα προς επεξεργασία.

Επιπλέον, βρέθηκαν θερμοκολλητές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, κόφτες εγγράφων, μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων σφραγίδων, αποθηκευτικά μέσα, φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, υλικά ασφαλείας για έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και μετρητά.

Η ανάλυση των κατασχεμένων ευρημάτων αποκάλυψε ότι το εργαστήριο διέθετε προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, εξειδικευμένο εκτυπωτικό εξοπλισμό και περισσότερα από 300 ψηφιακά πρότυπα ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων χωρών, γεγονός που του επέτρεπε να παράγει μαζικά πλαστά έγγραφα υψηλής ποιότητας.

Πόσο κοστολογούσαν τις «υπηρεσίες» τους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η τιμή ενός πλαστού διαβατηρίου ανερχόταν στα 900 ευρώ, μιας ταυτότητας στα 600 ευρώ, μιας άδειας διαμονής στα 400 ευρώ, ενώ τα δελτία αιτούντος άσυλο και οι άδειες οδήγησης διατίθεντο προς 150 ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε συνολικά το κύκλωμα εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.