Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Ένας 34χρονος στον Βόλο φέρεται να απέσπασε συνολικά 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο, έχοντας τη συνδρομή τεσσάρων ανηλίκων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία των γονέων του παιδιού στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 13χρονος αγόρασε βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στον εορτασμό των γενεθλίων του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει μέρος των πυροτεχνημάτων και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι αυτά κατέληξαν στην κατοχή του 34χρονου.

Αργότερα, ο φίλος του ανηλίκου και ο 34χρονος τον ενημέρωσαν ότι ο τελευταίος δήθεν συνελήφθη εξαιτίας των βεγγαλικών. Με αυτό το πρόσχημα, μαζί με ακόμη τρεις ανήλικους, άρχισαν να τον εκφοβίζουν και να τον πιέζουν να τους δίνει χρήματα, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα αντιμετώπιζε νομικές συνέπειες τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του.

Έτσι, υπό το καθεστώς φόβου, ο 13χρονος φέρεται να αφαιρούσε χρήματα από το σπίτι της οικογένειάς του από τις αρχές Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου, παραδίδοντάς τα στους εμπλεκόμενους. Το συνολικό ποσό που δόθηκε ανήλθε στις 370.000 ευρώ.

Όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, ο ανήλικος είχε πρόσβαση στα χρήματα, καθώς ο πατέρας του, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, διατηρούσε στην οικία του μεγάλα χρηματικά ποσά προερχόμενα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η εξαφάνιση των χρημάτων έγινε αντιληπτή από τους γονείς στις 17 Ιουνίου. Όταν ρώτησαν τον γιο τους, εκείνος αποκάλυψε τι είχε συμβεί και αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια Βόλου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του. Παρά τις έρευνες, το χρηματικό ποσό δεν εντοπίστηκε. Οι τέσσερις ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση δεν έχουν ακόμη συλληφθεί και αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές.

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