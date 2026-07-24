Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με όσους και όσους δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ.

Στο μεταξύ, η υποβολή των δηλώσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και μέχρι στιγμής περισσότεροι από 6,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους, από τους συνολικά 6,8 εκατομμύρια υπόχρεους.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δείχνουν ότι περίπου 2,33 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή ένας στους τρεις, καλούνται να καταβάλουν επιπλέον φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ.

Την ίδια ώρα, περίπου το 35% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει φόρος προς πληρωμή, ενώ σχεδόν 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή τρεις στους δέκα, δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 326 ευρώ.

Μάλιστα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει την επιστροφή φόρου ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Πληρωμή φόρου και έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου και η τελευταία έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου έως το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Παράλληλα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο έντυπο Ε1 χωρίς τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής.

Αυτόματη επιβολή προστίμων από φέτος

Από τη φετινή χρονιά αλλάζει ο τρόπος επιβολής των προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Η διαδικασία θα γίνεται πλέον αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, χωρίς τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, κάθε εκπρόθεσμη δήλωση θα επιβαρύνεται αυτόματα με το προβλεπόμενο πρόστιμο, ενώ θα εκδίδεται ταυτόχρονα και το σχετικό εκκαθαριστικό με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται ηλεκτρονικά και θα κοινοποιούνται στους φορολογούμενους αμέσως μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το ύψος των προστίμων κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το είδος της δήλωσης, το αν προκύπτει φόρος προς καταβολή και την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων.

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