ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, η αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024/2025, σύμφωνα με τη νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων, με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των δημόσιων δομών, προσφέροντας καλύτερες εγκαταστάσεις, πιο ευέλικτο ωράριο και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Ο κλάδος των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη για αξιόπιστες και ευέλικτες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, καθώς οι σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις των γονέων και η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας ενισχύουν τη ζήτηση για οργανωμένες δομές φροντίδας. Η επιλογή σταθμού από τους γονείς καθορίζεται, κυρίως, από την τοποθεσία, τη λειτουργικότητα των χώρων, το κόστος, αλλά και τη φήμη που διατηρεί η κάθε δομή. Ο κλάδος αποτελείται, κυρίως, από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα Νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει πως στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.220 Ιδιωτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, η πλειοψηφία των οποίων εκπροσωπείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ). Μόλις 68 δομές παρουσίασαν Κύκλο Εργασιών άνω των €400 χιλ. το 2024, με τις περισσότερες εξ’ αυτών να απασχολούν προσωπικό κάτω των 50 εργαζομένων, γεγονός που φανερώνει την κατακερματισμένη δομή του κλάδου και τη μικρή οικονομική κλίμακα στην οποία λειτουργεί η πλειονότητα των εν λόγω επιχειρήσεων. Οι εξεταζόμενες δομές εστιάζουν στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της υπογεννητικότητας, η οποία αποτελεί τη βασική απειλή για τον κλάδο.

Ο Σπύρος Τσαβαλάς, Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, ο οποίος επιμελήθηκε την συγκεκριμένη μελέτη, σημειώνει ότι η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί κομβικό παράγοντα ανάπτυξης για τα παιδιά, καθώς ενισχύει όχι μόνο τις γνωστικές τους δεξιότητες, αλλά κυρίως τη συναισθηματική και κοινωνική τους ωρίμανση. Ωστόσο, η εντεινόμενη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, σε συνδυασμό με την αύξηση του λειτουργικού κόστους των σταθμών, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις οικογένειες. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί γονείς αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές και συχνά επιστρέφουν στη λύση της φύλαξης από παππούδες και γιαγιάδες, η οποία θεωρείται πιο ευέλικτη, αξιόπιστη και χωρίς άμεσο κόστος.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν από Ιδιωτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά το σχολικό έτος 2024/2025 υπολογίζεται στις 55.000, με την αξία της σχετικής αγοράς να παρουσιάζει άνοδο 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – απόρροια της αύξησης των διδάκτρων. Εντούτοις, λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού και της υψηλής διασποράς που παρουσιάζει ο κλάδος, δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση αξιόλογων μεριδίων αγοράς από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως κατά το σχολικό έτος 2024/25, το συνολικό μερίδιο που απέσπασαν οι 16 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου δεν ξεπέρασε το 2,5%.

Στα πλαίσια της μελέτης, πραγματοποιήθηκε και η χρηματοοικονομική ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 31 επιχειρήσεων του κλάδου για την περίοδο 2020 – 2024. Με βάση την ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού τους προκύπτει πως τόσο ο συνολικός Κύκλος Εργασιών, όσο και τα σωρευτικά EBITDA κινήθηκαν ανοδικά, με την αύξηση του τελευταίου έτους (2024/2023) να διαμορφώνεται σε 15,6% και 14,6%, αντίστοιχα.