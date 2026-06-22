ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Άνοδο κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος κλείνοντας στις 2475,98 μονάδες (στο +2,24% ο ΓΔ & στο +3,62% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +16,75% ο ΓΔ & στο +24,16% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 457,2 εκ. ευρώ (στα 170 εκ. ευρώ στο rebalancing). Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται πολλές φορές χωρίς ωστόσο η μεταβλητότητα να ξεπεράσει τις 20 μονάδες (στο 2467 το

χαμηλό και στο 2485 το υψηλό ημέρας περί τις 5μμ), με σκηνικό επιτόπιου τροχάδην δηλαδή.

Με τους τίτλους του ομίλου Βιοχάλκο να συμβάλουν καθοριστικά στο τελικά θετικό πρόσημο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,646% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ελαφρώς πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,17%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,21%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,58%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+5,36%), η Βιοχάλκο (+9,11%), η Cenergy (+3,41%), η ΕΛΧΑ (+14,19%), η Lamda (+3,44%), η ΜΟΗ (+1,33%), ο ΟΤΕ (+0,89%), το ΔΑΑ (+0,47%), ο Aktor (+3,45%) και τα Πλαστικά Θράκης.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-2,10%), ο Τιτάν (-1,48%), η ΕΕΕ (-0,76%), το Jumbo (-0,70%) και η Allwyn (-0,65%). Απολογιστικά, 62 με τοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν. Την Τετάρτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ ενώ ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά των Αττικών Πολυκαταστημάτων. Τα μερίσματά τους αποκόπτουν η ΕΛΧΑ, η Cenergy, η Intrakom Holdings, η Metlen, η Βιοχάλκο και η ΜΟΗ.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία με την αμφιθυμία των δύο πλευρών, αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τους δείκτες στις αγορές στο ξεκίνημα της εβδομάδος.

Επιχειρηματικά νέα

Infoquest: Εύρος εύλογης αξίας €7,8-€9,4 από την Eurobank Equities. Σε νέα αναπτυξιακή φάση μετά την αποεπένδυση από τις ΑΠΕ.

Metlen: Την αισιοδοξία της για τις προοπτικές της επαναλαμβάνει η Bank of America (BofA), διατηρώντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου

περίπου 24%-25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

ΔΥΠΑ: Σε 660.682 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Μάιο 2026, - 80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025.

ΤτΕ: Σύμφωνα με τα στοιχεία της η συνολική αξία των servicers μειώθηκε σε €79.595 εκ. στο τέλος του α' τριμήνου του 2026, έναντι €79.712 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

ΕΛΣΤΑΤ: Τον Απρίλιο 2026, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε 2,24 εκατ. αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα, με μείωση 0,8%. Οι αλλοδαποί είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με μέσο όρο διαμονής 3,1 ημέρες.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού €400 εκ. και λήξεως στις 28 Δεκεμβρίου 2026, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.