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Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά
Ναυτιλία
10:34 - 22 Ιουν 2026

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia ανακοινώνουν τη δημιουργία της Hellenic RS21 Sailing League powered by Grivalia, ενός νέου αθλητικού θεσμού που αξιοποιεί το μοναδικό φυσικό πλεονέκτημα της χώρας, τα ελληνικά νερά, για να προσελκύσει αθλητές και ομάδες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η Hellenic RS21 Sailing League powered by Grivalia συνδυάζει κορυφαία αγωνιστική ιστιοπλοΐα, φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών και έναν σύγχρονο τρόπο ανάδειξης της Ελλάδας διεθνώς.

Η πρώτη σεζόν περιλαμβάνει τρεις ρεγκάτες εντός του 2026: στις 28-29 Ιουνίου και 5-6 Σεπτεμβρίου στο One&Only Aesthesis, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, και μία τρίτη στις 17-18 Οκτωβρίου στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με έξι σκάφη RS21, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα. Πρόκειται για σύγχρονα keelboat τεσσάρων ατόμων που χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις, εύκολο χειρισμό, κατασκευή από eco-friendly υλικά και δυνατότητα ηλεκτρικού κινητήρα.

Μια κατηγορία σκαφών που μιλά τη γλώσσα του μέλλοντος.

Το One&Only Aesthesis, με άμεση θαλάσσια πρόσβαση και υποδομές υψηλού επιπέδου, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για έναν θεσμό που δεν είναι απλώς μία ακόμα ρεγκάτα, αλλά έρχεται να δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.

Ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia, δήλωσε: «Η Hellenic RS21 Sailing League αποτελεί για εμάς φυσική συνέχεια της στρατηγικής μας να επενδύουμε σε ό,τι αναδεικνύει την Ελλάδα διεθνώς. Στόχος μας είναι να χτίσουμε έναν θεσμό που θα προσελκύει αθλητές και ομάδες από όλο τον κόσμο και θα τοποθετεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας».

Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ο Race Director κ. Στρατής Ανδρεάδης, δήλωσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που με την δωρεά Μελών του ΝΟΕ, ο Όμιλος μας, με τη δύναμη της Grivalia φέρνουμε στην Ελλάδα τον πιο εύκολο όμορφο και σύγχρονο τρόπο για να συμμετάσχει κανείς στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα.»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://hellenicsailingleague.com/

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