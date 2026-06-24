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ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027
Φορολογία
12:50 - 24 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

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Στον καθορισμό των αναγκαίων ενδείξεων που περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή(Α.1129/2026).

Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

• Τα στοιχεία που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και
• Τον ΑΦΜ του πελάτη

Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή (1/1/2027), αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αυτές.

Η νέα ρύθμιση ενισχύει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων και θωρακίζει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, αποτρέποντας φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
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