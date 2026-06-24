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Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης
12:52 - 24 Ιουν 2026

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει το αφήγημα της «μίας κάλπης» ο εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης μάλλον έβαλε αυτογκόλ.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Δρυμιώτης επιβεβαίωσε πως το 25% είναι το μαγικό ποσοστό επιβίωσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι σαφές και το έχουμε γράψει επανειλημμένα. Στην προσπάθειά του, όμως, να προκαλέσει συσπείρωση των ψηφοφόρων στη ΝΔ, ο κ. Δρυμιώτης παρουσίασε μία θεωρία (συνωμοσίας) σύμφωνα με την οποία αν ο Μητσοτάκης πάρει από 25% και κάτω, τα υπόλοιπα κόμματα θα ενωθούν σε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού με έναν και μόνο στόχο: Να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών.

Είπε πως αν η ΝΔ λάβει 25% τότε θα εκλέξει 75 βουλευτές. Έτσι, οι υπόλοιποι θα έχουν 225 βουλευτές και θα μπορέσουν να παραπέμψουν τον πρωθυπουργό στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ενδεχομένως στη φυλακή.

Όλο το αφήγημα Δρυμιώτη, το οποίο υιοθέτησαν ασφαλώς κι άλλοι υποστηρικτές της ΝΔ, θέλει να υπογραμμίσει τον κίνδυνο ακυβερνησίας και να αποτρέψει τη χαλαρή ψήφο στην πρώτη Κυριακή. Όμως, στο Μαξίμου οποιαδήποτε σύνδεση του πρωθυπουργού με ειδικά δικαστήρια και ιδιαίτερα για το θέμα των υποκλοπών δεν είναι καλοδεχούμενη.

Μάλλον το παρατράβηξαν οι σύμμαχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγω υπερβάλλοντα ζήλου...

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 13:00
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