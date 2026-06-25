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Bloomberg: Η σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου διχάζει την ΕΕ
Ειδήσεις
16:22 - 25 Ιουν 2026

Bloomberg: Η σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου διχάζει την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν σήμερα (25/6) συζητούν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής: την πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου έως το 2035.        

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συγκεκριμένη ιδέα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πράσινης ατζέντας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την πρώτη της θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, έχει συναντήσει σημαντικές αντιδράσεις από χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η Γερμανία, καθώς τα προβλήματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν ενταθεί.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο υπαναχώρησε από την πρόταση για πλήρη απαγόρευση των οχημάτων αυτών από το 2035. Αντ' αυτού, οι εκπομπές από τις εξατμίσεις θα πρέπει να μειωθούν κατά 90% έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο για μείωση κατά 100%.

Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η σημερινή συνεδρίαση, η συζήτηση απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε η Κύπρος, -η οποία προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου-, σε ενημέρωση προς τους υπουργούς, οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί «αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους».

«Ελπίζαμε ότι θα σημειώναμε μεγαλύτερη πρόοδο, αλλά κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατέστη σαφές ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Μαρία Παναγιώτου.

Επισημαίνεται ότι η αντιπαράθεση σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ έχει φέρει αντιμέτωπες χώρες που ζητούν πιο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, με κράτη που διαθέτουν ισχυρή παραγωγή αυτοκινήτων και τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας και αυξημένου κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα χάνουν έδαφος απέναντι στην Κίνα.

Παρότι αρκετοί υπουργοί ανέφεραν την πρόσφατη αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη ως θετική ένδειξη δέσμευσης προς την ηλεκτροκίνηση, η υφυπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Βάνια Γκάβα, υποστήριξε ότι «δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ολόκληρο το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας πάνω σε μία μόνο τεχνολογία». Η Ιταλία πιέζει για αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των βιοκαυσίμων στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Η Ιρλανδία, η οποία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου από την επόμενη εβδομάδα, θα αναλάβει πλέον τη διαχείριση του φακέλου. Ωστόσο, οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών δείχνουν ότι μια ουσιαστική συμφωνία δεν αναμένεται σύντομα.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι Έβα Κρουκόφσκα και Αλμπέρτο Ναρντέλι μετέδωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να τροποποιήσει τη δομή του λεγόμενου «Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς» (Market Stability Reserve), στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS).

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η ΕΕ επιδιώκει να καταστήσει πιο ευέλικτους και δυναμικούς τους μηχανισμούς ελέγχου της προσφοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, ώστε να προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς με την πάροδο του χρόνου.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 16:25
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