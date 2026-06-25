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Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας
Ανακοινώσεις
16:30 - 25 Ιουν 2026

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Η Real Consulting, ανακοινώνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της στον χώρο της Ψηφιακής Υγείας και διευρύνουν το τεχνολογικό της αποτύπωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την T-Systems Austria για την διάθεση, προσαρμογή στις τοπικές προδιαγραφές, υλοποίηση και υποστήριξη της λύσης T-Systems Solution for Healthcare.Core (TSHC.Core) στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις χώρες των Βαλκανίων. Το TSHC.Core αποτελεί επίσημο διάδοχο του SAP Industry Solution Healthcare (IS-H) και τη νέα πλατφόρμα αναφοράς για οργανισμούς υγείας που επενδύουν στο οικοσύστημα SAP.

Το SAP IS-H αποτέλεσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες το κυρίαρχο πληροφοριακό περιβάλλον για μεγάλο αριθμό νοσοκομείων και οργανισμών υγείας στην Ευρώπη. Η μετάβαση στη νέα γενιά λύσεων Healthcare δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για τους οργανισμούς που έχουν επενδύσει στο οικοσύστημα SAP.

Η συγκεκριμένη συμφωνία τοποθετεί τη Real Consulting, σύμφωνα με την εταιρεία, στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες μεταβάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στον χώρο του Healthcare IT, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στις λύσεις SAP Healthcare και αναδεικνύοντάς την σε στρατηγικό εταίρο για τη νέα εποχή του SAP Healthcare στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Real Consulting επενδύει στη δημιουργία ιδιόκτητης τεχνολογίας μέσω του Nosvion™, μιας νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ψηφιακής υγείας που σχεδιάστηκε για να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες SAP, τεχνητής νοημοσύνης και διαλειτουργικότητας, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών υγείας της επόμενης δεκαετίας.

Το Nosvion™ αποτελεί μια Intelligent HealthTech Platform, σχεδιασμένη εξαρχής με built-in integration για εγκαταστάσεις SAP IS-H και T-Systems Solution for Healthcare (TSHC.Core). Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει στους οργανισμούς υγείας να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες επενδύσεις τους, ενώ παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακής ευφυΐας, διαλειτουργικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω ενός ενιαίου τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Το Nosvion™ Core, ο πυρήνας της νέας πλατφόρμας, αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας, λειτουργικών ψηφιακών μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών που αποκτήθηκαν μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Datamed, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα.

Η πολυετής εμπειρία της Datamed στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λύσεων ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, η βαθιά γνώση των κλινικών και διοικητικών διαδικασιών των οργανισμών υγείας, καθώς και η τεχνογνωσία που έχει συσσωρευθεί μέσα από πολυάριθμες υλοποιήσεις έργων ψηφιακής υγείας, μεταφέρθηκαν στη Real Consulting και ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό του Nosvion™ Core, ενισχύοντας ουσιαστικά τη λειτουργική πληρότητα και την επιχειρησιακή ωριμότητα της πλατφόρμας από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της.

Επιπρόσθετα, μέσω της συνεργασίας της με το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , η Real Consulting ενισχύει την πλατφόρμα με τεχνολογίες αιχμής στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού.

Η συνδυασμένη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της T-Systems, της εμπειρίας και γνώσης που μεταφέρθηκε από τη Datamed και της ερευνητικής αριστείας του ΕΒΙΤ δημιουργεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο τοποθετεί τη Real Consulting σε μοναδική θέση στην αγορά της Ψηφιακής Υγείας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική παρουσία της εταιρείας στους οργανισμούς υγείας, ενώ παράλληλα σηματοδοτούν τη στρατηγική της εξέλιξη σε δημιουργό εξειδικευμένης τεχνολογίας, ιδιόκτητης πνευματικής ιδιοκτησίας και καινοτόμων πλατφορμών με ευρωπαϊκή προοπτική.

Με τις νέες αυτές συνεργασίες και επενδύσεις, η Real Consulting ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά της Ψηφιακής Υγείας, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών υγείας και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς τεχνολογικών υποδομών για τον κλάδο της Υγείας.

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