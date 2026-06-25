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Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή
Ειδήσεις
16:49 - 25 Ιουν 2026

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Reporter.gr Newsroom
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Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για έναν 15χρονο Έλληνα. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το θύμα ήταν περίπου 17 ετών, ωστόσο η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές από προηγούμενα περιστατικά. Στο παρελθόν είχε εντοπιστεί να φέρει μαχαίρι, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και άλλης συμπλοκής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών συνέδεαν το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, καθώς ο 15χρονος φορούσε μπλούζα συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας. Ωστόσο, η έρευνα φαίνεται να οδηγείται πλέον σε διαφορετική κατεύθυνση. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, η σύγκρουση σχετίζεται με αντιπαράθεση νεαρών για τον έλεγχο και την επιρροή σε πλατεία της περιοχής, κοντά στην οδό Κρέμου.

Την εκδοχή αυτή ενισχύουν και οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία ανέφερε ότι τόσο το θύμα όσο και ο φερόμενος ως δράστης υποστήριζαν την ίδια ομάδα, γεγονός που αποδυναμώνει το σενάριο της οπαδικής βίας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του 17χρονου που φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα, ενώ τρεις ακόμη προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνολικά, τέσσερα άτομα βρίσκονται πλέον στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προσήγαγαν συνολικά 14 άτομα, αρκετά από τα οποία είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για μικροεπεισόδια. Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικίες και σε σημεία που σχετίζονται με τη συμπλοκή, αναζητώντας τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ αυτών μαχαίρια και κατσαβίδια.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, τηρούν σκληρή και αμυντική στάση κατά την προανακριτική διαδικασία, αποφεύγοντας να δώσουν σαφείς εξηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία. Ο 17χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός φέρεται να έχει περιοριστεί στο να δηλώσει στους αστυνομικούς ότι δεν εγκατέλειψε το μαχαίρι στο σημείο της επίθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις συνθήκες της φονικής συμπλοκής και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

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