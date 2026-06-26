Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Με τη διοργάνωση δύο ημερίδων για τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς, στις 22 και στις 25 Ιουνίου 2026 αντίστοιχα, ξεκίνησε η ενημέρωση των βασικών χρηστών για τη μετάβαση στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Noημοσύνης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το νέο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί κρίσιμο έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς έρχεται να αναβαθμίσει ένα σύστημα με κομβικό ρόλο για τη δημόσια διοίκηση, τη διαφάνεια, τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και τη λειτουργία της αγοράς.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ το 2014 έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 119.000 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και έχουν υποβληθεί περισσότερες από 449.000 προσφορές, γεγονός που αναδεικνύει τον όγκο και τη σημασία των διαδικασιών που υποστηρίζει. Με το νέο σύστημα επιδιώκεται η αντιμετώπιση χρόνιων δυσκολιών στη χρήση και διαχείριση των διαδικασιών, η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις Αναθέτουσες Αρχές και η διευκόλυνση της συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα σηματοδοτεί διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, με ενιαία παρακολούθηση του κύκλου ζωής τους από τον προγραμματισμό των αναγκών έως την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. Mέσω της δημιουργίας νέων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και ΚΗΜΔΗΣ, αποφεύγεται η πολλαπλή καταχώριση των ίδιων στοιχείων, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο και ενισχύοντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Το νέο ΕΣΗΔΗΣ εισάγει για πρώτη φορά νέους τρόπους προμηθειών, όπως ηλεκτρονικούς καταλόγους (eCatalogues), ηλεκτρονικά καταστήματα (eShops) και ηλεκτρονικές αγορές (eMarketplaces).

Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα, ο καλύτερος προγραμματισμός των δημόσιων δαπανών, η ταχύτερη υλοποίηση των προμηθειών, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και η δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει αξιόπιστων δεδομένων. Οι νέες δυνατότητες αναμένεται να βελτιώσουν ουσιαστικά, τόσο την καθημερινή λειτουργία των Αναθετουσών Αρχών, όσο και την εμπειρία συμμετοχής των Οικονομικών Φορέων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, καθιστώντας τις διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες και περισσότερο διαφανείς.

Στις ενημερωτικές ημερίδες συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Όλγα Λουκανίδου, ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δημήτρης Γιάντσης και η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανές ψηφιακό κράτος, στο οποίο οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται για την απλούστευση των διαδικασιών, τη βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.