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ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή
Ναυτιλία
12:05 - 30 Ιουν 2026

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τρίτη, 30/6) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 83,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα που αποτυπώνουν τη συνεπή υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ευρεία πλειοψηφία, όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025). Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το μεικτό μέρισμα διαμορφώθηκε σε 1,896 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2025, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 250,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% ή 19,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 132,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 86,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,5%.

Οι επιδόσεις αυτές συνιστούν την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε. τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και EBITDA, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και τη διατήρηση της ισχυρής επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής της δυναμικής.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao, ευχαρίστησε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, ενώ αναγνώρισε τη συμβολή της Διοίκησης και των εργαζομένων, των οποίων η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός συνέβαλαν καθοριστικά στις επιδόσεις της Εταιρείας.

Στη δήλωσή του ο κ. Han Chao επισήμανε:

«Η σταθερά ανοδική πορεία της ΟΛΠ Α.Ε., όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για τη συνολική αναβάθμιση του λιμένα Πειραιά. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, σύγχρονη διοίκηση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, ενισχύουμε τον ρόλο του Πειραιά ως κορυφαίου διαμετακομιστικού και εμπορικού κόμβου στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Στόχος μας είναι ένα λιμάνι σύγχρονο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό, με ισχυρές βάσεις για τις επόμενες γενιές».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 12:53
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