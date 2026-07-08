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Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί
Ειδήσεις
15:03 - 08 Ιουλ 2026

Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί

Reporter.gr Newsroom
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, όπου αστυνομικοί καταδίωξαν έναν 20χρονο, προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο στο αυτοκίνητό του.  

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον 20χρονο να σταματήσει με το όχημά του, εκείνος προσπάθησε αρχικά να εμβολίσει το περιπολικό και να ξεφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, ξεκίνησε η καταδίωξη και τελικά τα περιπολικά «μπλόκαραν» το όχημα του 20χρονου, το οποίο ο ίδιος εγκατέλειψε και στη συνέχεια σκαρφάλωσε έναν μαντρότοιχο επιχειρώντας να διαφύγει.

Δύο αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το νοσοκομείο Θριάσιο, «σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομισθη στα ΤΕΠ του Θριασιου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική προς ανεύρεση κλίνης ΜΕΘ. Είναι σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός».

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Σημειώνεται πως για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί.

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Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, σε σημείο κοντά στο οποίο είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt52vv31m7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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