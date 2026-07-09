Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 11 συνολικά τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι τραυματίες είναι συνολικά 11, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι τρεις φέρουν ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο έχει ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο.



Την ίδια ώρα, στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύονται πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άλλα τέσσερα άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα.

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Η φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέστρεψα ουσιαστικά ολοσχερώς επιχείρηση με ανταλλακτικά.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

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Μήνυμα από το 112

Λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής:



«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου».