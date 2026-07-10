Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια το όραμα του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη για την προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης, της εφαρμοσμένης γνώσης, των δεξιοτήτων και της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της γνώσης, της καινοτομίας και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Ίδρυμα υλοποιεί διαχρονικά σημαντικές δωρεές εκπαιδευτικού, επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς για τα 70 χρόνια λειτουργίας του, το Ίδρυμα τη διετία 2025-2026 έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δωρεών. Μόνο τους τελευταίους μήνες, έχουν ολοκληρωθεί πέντε σημαντικές δωρεές που ενισχύουν την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, τις φυσικές επιστήμες, τη ναυτική κατάρτιση, την ειδική αγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο.



Η πρώτη από αυτές αφορά το 1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης», το οποίο ενισχύθηκε με δωρεά μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των εργαστηρίων του. Η προσφορά περιλάμβανε σύγχρονα εργαλεία, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες πρακτικής εκπαίδευσης των μαθητών και συμβάλλοντας στη βελτίωση της τεχνικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης. Λίγο διάστημα νωρίτερα το 1ου ΕΠΑΛ είχε ενισχυθεί και με τη δωρεά προσομοιωτή μηχανοστασίου, τη δημιουργία της «Αίθουσας Προσομοιωτή Μαριάνθης Σίμου» και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τομέων Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας. Η παρέμβαση αυτή δημιούργησε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε τεχνολογίες και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας.



Παράλληλα, το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθης έλαβε εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό για την αναβάθμιση του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Η δωρεά περιλάμβανε επιστημονικά όργανα, μικροσκόπια, εργαστηριακά υλικά και διαδραστικό εξοπλισμό, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για βιωματική μάθηση, πειραματισμό και εξοικείωση των μαθητών με τις φυσικές επιστήμες.

Με στόχο τη διαρκή στήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης στην περιφέρεια, το Ίδρυμα προχώρησε επίσης σε δωρεά προς το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ληξουρίου Κεφαλονιάς για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Η ενίσχυση περιλάμβανε ναυτιλιακά όργανα, εξοπλισμό μηχανοστασίου, ναυτικούς χάρτες και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας, διαμορφώνοντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας.



Ιδιαίτερη σημασία είχε και η δωρεά προς το ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης, η οποία επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση του γυμναστηρίου και των δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής μαθητών με αναπηρία. Μέσω της προμήθειας σύγχρονων αθλητικών και θεραπευτικών οργάνων, το Ίδρυμα συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών, ενισχύοντας την άσκηση, την αποκατάσταση και την κοινωνική τους ένταξη.



Η πέμπτη δωρεά αφορούσε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το οποίο εξοπλίστηκε με σύγχρονα ψηφιακά και εκπαιδευτικά μέσα, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς και εξοπλισμό αστροπαρατήρησης. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας και εμπλουτίζει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών, προσφέροντάς τους περισσότερες δυνατότητες διερεύνησης, δημιουργίας και επαφής με την επιστήμη.



Οι πέντε νέες δωρεές του 2026 έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποίησε το Ίδρυμα Ευγενίδου και κατά το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια με την οποία επενδύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Ίδρυμα στήριξε το Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου και την Κληρονομιά της Οικογένειας Καραθεοδωρή, ενισχύοντας δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορική, επιστημονική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Ριζίων Έβρου απέκτησε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που ενισχύει την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και διευρύνει τις δυνατότητες των μαθητών να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην τάξη.

Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας έλαβε εξοπλισμό που υποστήριξε την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, ενώ η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ενισχύθηκε με τεχνολογικό εξοπλισμό που αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές της δυνατότητες και ενισχύει την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.



Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν τη σταθερή επιδίωξη του Ιδρύματος Ευγενίδου να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, επενδύοντας σε τομείς με υψηλή κοινωνική και αναπτυξιακή αξία.