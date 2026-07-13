Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Μετά τις συλλήψεις και τις βαριές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος δύο 42χρονων, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (14/7), συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που καταζητούνταν για την ίδια υπόθεση εμπρησμού της Marfin το 2010.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/7) από τις βρετανικές Αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η 46χρονη είχε επικοινωνήσει οικειοθελώς με τις ελληνικές Αρχές, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, η εντολέας της είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις και είχε δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Παρ' όλα αυτά, οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα τη σύλληψή της από τις βρετανικές Αρχές.

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