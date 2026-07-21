Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Το Ford Kuga Full Hybrid διαθέτει όλα τα εφόδια που το τοποθετούν στην κορυφή της λίστας των επιλογών των υποψήφιων αγοραστών. Ξεχωρίζει η κορυφαία άνεση, η αξιοζήλευτη οικονομία χάρη στην υβριδική του τεχνολογία και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Προσφέροντας μια μοναδική σχέση τιμής/αξίας και συνολικού κόστους χρήσης, το Ford Kuga FHEV αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του, συνδυάζοντας όσο κανένα άλλο την προηγμένη υβριδική τεχνολογία με την πολυμορφικότητα και τον SUV χαρακτήρα.

Το Ford Kuga Full Hybrid αποδεικνύει ότι η δύναμη, η άνεση και η οικονομία μπορούν να συνυπάρχουν. Ιδανική επιλογή είτε για την οικογένεια, είτε ως εταιρικό αυτοκίνητο, χωρίς καλώδιο, χωρίς άγχος, χωρίς τέλη κυκλοφορίας.

1. Πόσο άνετο είναι — για οικογένεια ή για Business χρήση; Κορυφαία άνεση για όλη την οικογένεια, αλλά και ιδανικός σύντροφος για τις επαγγελματικές διαδρομές — έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι και ευελιξία σε κάθε περίσταση. Συγκεκριμένα, η πρακτικότητα και πολυμορφικότητα αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ford Kuga FHEV. Η ευρύχωρη καμπίνα του, οι άνετοι χώροι για όλους τους επιβάτες και τα συρόμενα πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν εύκολη προσαρμογή του εσωτερικού στις εκάστοτε ανάγκες, αυξάνοντας είτε τον χώρο για τα πόδια είτε τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών. Έτσι, το υβριδικό Ford Kuga ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις χωροταξικές απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις μεταφορικές ανάγκες ολόκληρης της οικογένειες στα μεγάλα ταξίδια, προσφέροντας κορυφαία λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

2. Πόσο ασφαλές είναι στην πράξη; Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν απόλυτη σιγουριά σε κάθε διαδρομή — από τη βόλτα Σαββατοκύριακου μέχρι το επαγγελματικό ταξίδι.

3. Πώς είναι η οδηγική εμπειρία με το Full Hybrid; Premium, αθόρυβη και δυναμική αίσθηση οδήγησης — ιδανική τόσο για χαλαρές οικογενειακές διαδρομές όσο και για επαγγελματικές μετακινήσεις, χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Η εξαιρετική περιμετρική ορατότητα, η χαρακτηριστική οδηγική συμπεριφορά των μοντέλων της Ford και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δημιουργούν ένα σύνολο που εμπνέει αυτοπεποίθηση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, η ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζει όχι μόνο κορυφαία επίπεδα άνεσης, αλλά και τη γνώριμη οδηγοκεντρική αίσθηση Ford σε κάθε διαδρομή.

4. Ο κινητήρας 2.5L δεν σημαίνει υψηλό κόστος — και ως εταιρικό αυτοκίνητο; Ακριβώς το αντίθετο. Χάρη στην Full Hybrid τεχνολογία, το Ford Kuga «σπάει» τη λογική του μεγέθους.

Ειδικότερα, ο κινητήρας 2,5 λίτρων συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με μία μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 1,1 kWh που επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή για τη φόρτισή της. Επίσης, ο 4κύλινδρος κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλουν. Με την συνδυαστική του απόδοση να ανέρχεται στους 183 ίππους, το υβριδικό αυτό σύστημα προσφέρει όχι μόνο άμεση επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία, αλλά και υψηλή οδηγική άνεση, με το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας να επιλέγει συνεχώς τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας.

Ιδανική επιλογή και για στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης:

Μόλις 110 g/km εκπομπές CO2

€0 τέλη κυκλοφορίας

Εξαιρετικά χαμηλό τεκμήριο διαβίωσης

Ετήσια φορολογική επιβάρυνση μόλις €100!

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