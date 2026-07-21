Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Στηρίζοντας την επόμενη γενιά επιστημόνων: 64 νέες υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και ερευνητικές επισκέψεις στο εξωτερικό

Στο Πανεπιστήμιο Yale ο Κωνσταντίνος ξεκινά το μεταπτυχιακό του στην Περιβαλλοντική Υγεία με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στη δημόσια υγεία, ενώ ο Αλέξανδρος στο Πανεπιστήμιο Lunds θα μελετήσει τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Άννα στο Πανεπιστήμιο του Colorado, Boulder θα εξειδικευθεί στην Αεροδιαστημική Μηχανική και τις Διαστημικές Τεχνολογίες και η Κωνσταντίνα στο TU Delft στην Επιστήμη και τη Μηχανική Υλικών για την ανάπτυξη προηγμένων και βιώσιμων υλικών. Ο Τάσος θα αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιχειρηματική Αναλυτική στο UC Berkeley, ενώ ο Μανώλης θα μελετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη από την πλευρά του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. «Η υποτροφία αποτελεί για εμάς σημαντική στήριξη στα επόμενα ακαδημαϊκά μας βήματα, αλλά προπάντων πολύτιμη ένδειξη εμπιστοσύνης και πίστης στις δυνατότητές μας» αναφέρει η Άννα Μαρία, λίγο πριν ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις Φαρμακευτικές Επιστήμες στο ΕΤΗ της Ζυρίχης.

Με τις νέες υποτροφίες του Ιδρύματος, εξήντα τέσσερις νέοι επιστήμονες εισέρχονται στην κοινότητα των περισσότερων από 2.800 υποτρόφων του Ιδρύματος Μποδοσάκη και συνεχίζουν τη διαδρομή τους προς την επιστημονική πρόοδο, την καινοτομία και την προσφορά προς την κοινωνία, εμβαθύνοντας στα πιο επίκαιρα πεδία και σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι νέες υποτροφίες αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και βραχυχρόνιες ερευνητικές επισκέψεις, στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη: το 54ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» και το Πρόγραμμα για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές που προσφέρει, σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υποτροφίες για βραχυχρόνια επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Υποτροφιών του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται και αξιοποιεί και δωρεές ιδιωτών, φορέων και κοινωφελών ιδρυμάτων που επιθυμούν να στηρίξουν ουσιαστικά ευκαιρίες εκπαίδευσης και έρευνας των νέων μέσω της τεχνογνωσίας και των αδιάβλητων μηχανισμών διαχείρισης του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ), για τη χρηματοδότηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των Βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και με τη Βουλή των Ελλήνων που επίσης χρηματοδοτεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη - Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού», θα καλύψουν μεταπτυχιακές σπουδές υποτρόφων στα πεδία των Βιοεπιστημών και η «Υποτροφία Δωρεάς Σάββα Παραστατίδη» θα καλύψει μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία «Υποτροφία των Υποτρόφων», χρηματοδοτεί για 5η χρονιά μία υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών, συγκεντρώνοντας δωρεές υποτρόφων προηγούμενων ετών του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Τέλος, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει φέτος την «Υποτροφία εις μνήμην Frank Grosveld» για μεταπτυχιακές σπουδές στις Βιοεπιστήμες, τιμώντας τη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντα διεθνούς κύρους μοριακού βιολόγου και μέλους της Επιτροπής Αριστείου του Ιδρύματος.

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων βασίζεται στην ακαδημαϊκή αριστεία, το ήθος, τις αξίες και το κίνητρο εξέλιξης των υποψηφίων, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από την αξιολόγηση της υποψηφιότητας και την προσωπική συνέντευξη, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την οικονομική τους δυνατότητα, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις σπουδές και να δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η υποτροφία αποτελεί την αρχή μιας κοινής με το Ίδρυμα διαδρομής των νέων, η οποία συνεχίζεται μέσα από την Κοινότητα των Υποτρόφων. Μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον διασύνδεσης, μάθησης και συνεργασίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να στηρίζει την πρόοδο των υποτρόφων του και να ενθαρρύνει τη συμβολή τους στην κοινωνία.