Στρατηγική συμμαχία ανάμεσα σε Elikonos 3 και ΜΑΝΝΑ Τσατσαρωνάκη – Οι στόχοι

Ποσοστό 24,94% του μετοχικύ κεφαλαίου της κισσαμίτικης αρτοβιομηχανίας ΜΑΝΝΑ Τσατσαρωνάκη φέρεται να απέκτησε, με βάση ασφαλείς πληροφορίες, το fund Elikonos 3. Ουσιαστικά η συμφωνία της οποίας οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις της χρονιάς στον κλάδο των τροφίμων και έχει βασικό στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας της εμβληματικής κρητικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Πάντως, με τη στήριξη της Elikonos 3, τη δυναμική ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη νέα παραγωγική μονάδα στις Αχαρνές, η ΜΑΝΝΑ Τσατσαρωνάκη εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσει τόσο την παραγωγική της κλίμακα όσο και τη διεθνή της παρουσία, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη διατηρεί τον έλεγχο και τη διοίκηση της εταιρείας, ενώ, όπως εκτιμάται, η συμμετοχή της Elikonos 3 ενισχύει το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας με κεφάλαια και επενδυτική τεχνογνωσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ηγετική θέση σε μια αγορά με θετική δυναμική

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΜΑΝΝΑ καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, υπεραποδίδοντας της αγοράς και διευρύνοντας σταδιακά τη δραστηριότητά της πέρα από το παραδοσιακό παξιμάδι.

Η αγορά παξιμαδιού στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις μέσω των σούπερ μάρκετ ξεπέρασαν τα 56,8 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 23,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Παρότι στην αγορά δραστηριοποιούνται 157 διαφορετικά brands, η κορυφή παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη. Η ΜΑΝΝΑ Τσατσαρωνάκη διατηρεί την πρώτη θέση με πωλήσεις 16,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο 32,1% το 2025, ενώ ακολουθούν η ιδιωτική ετικέτα και οι άλλοι “παίκτες” της κατηγορίας. Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε και τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε απόλυτα μεγέθη, ενισχύοντας τον τζίρο της κατά περίπου 1,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από την αγορά

Την ίδια ώρα η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026 με πληροφορίες να παραπέμπουν σε διψήφια αύξηση πωλήσεων κατά το πρώτο πεντάμηνο και συγκεκριμένα στο 20%, όταν η συνολική αγορά κινήθηκε κοντά στο 10%. Αυτό εκτιμάται ότι έφερε ενίσχυση στο μερίδιό της κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 7,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ουσιαστικά η στρατηγική των τελευταίων ετών, με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, συνολική προσπάθεια ανάδειξης των διατροφικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, με έμφαση στα καθαρά συστατικά και στη θρεπτική τους αξία, φαίνεται να αποδίδει.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανανέωση ολόκληρης της γκάμας προϊόντων, με όλες τις σειρές να διατίθενται πλέον σε συσκευασίες doypack, που βελτιώνουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την παρουσία τους στο ράφι.

Το «Δαγκωτό» διευρύνει το αποτύπωμα στα snacks

Κομβικό ρόλο στο νέο επιχειρηματικό πλάνο διαδραματίζει η κατηγορία των snacks. Η σειρά «Δαγκωτό», που αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια, αποτελεί το βασικό όχημα για τη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας σε μια αγορά σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη του παξιμαδιού.

Συνολικά, η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στη μετατροπή του παραδοσιακού παξιμαδιού σε καθημερινό, υγιεινό snack, απευθυνόμενο κυρίως σε νεότερες ηλικίες και στους καταναλωτές της Gen Z.

Η παγκόσμια αγορά snacks εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 250 δισ. δολάρια, ενώ στην Ελλάδα οι ετήσιες πωλήσεις γλυκών και αλμυρών snacks μέσω των σούπερ μάρκετ υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η σειρά «Δαγκωτό» έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό αριθμό καταναλωτών κάτω των 30 ετών και αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη της σειράς mini, ενώ η οικογένεια προϊόντων εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς, όπως προϊόντα με ελαιόλαδο και ολικής άλεσης.

Νέα παραγωγική μονάδα για το επόμενο βήμα

Καθοριστικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί και η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει έγκριση επένδυσης ύψους 14,31 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στις εγκαταστάσεις της πρώην Κατσέλης στις Αχαρνές. Ήδη έχουν μεταφερθεί τα logistics και οι διοικητικές υπηρεσίες, ενώ η πρώτη γραμμή παραγωγής προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.

Η νέα μονάδα αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας, αίροντας τον βασικό περιορισμό που υπάρχει σήμερα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

Εξαγωγές στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Οι διεθνείς πωλήσεις αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 7%-10% του κύκλου εργασιών, ωστόσο η διοίκηση έχει ήδη εντείνει τις εμπορικές της επαφές σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση διεθνούς ανάπτυξης, όπου και η συμμετοχή του Elikonos 3 αναμένεται να συμβάλλει.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Anuga, αλλά και η προγραμματισμένη συμμετοχή στη SIAL 2026, εντάσσονται στη στρατηγική δημιουργίας ισχυρού εξαγωγικού δικτύου πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας παραγωγικής μονάδας.

Στόχος είναι η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα να συνοδευτεί άμεσα από αυξημένους εξαγωγικούς όγκους και ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Γιατί επένδυσε η Elikonos

Στο μεταξύ, με βάση πληροφορίες, για την Elikonos 3, η επένδυση δεν αφορά μόνο την ηγετική θέση που κατέχει σήμερα η ΜΑΝΝΑ στην αγορά παξιμαδιού. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζει κυρίως στις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης της ισχυρής αναγνωρισιμότητας του brand και της κρητικής του ταυτότητας, τόσο σε νέες κατηγορίες προϊόντων όσο και στις διεθνείς αγορές και προφανώς κι εντός όπου η Κρήτη με την ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί “ναυαρχίδα”.

Πάντως, η συμφωνία δεν μεταβάλλει το διοικητικό μοντέλο της εταιρείας, καθώς η οικογένεια Τσατσαρωνάκη παραμένει στο τιμόνι της επιχείρησης. Η συμμετοχή του fund προσθέτει χρηματοδοτική ισχύ και επενδυτική εμπειρία, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.