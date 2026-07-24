Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ

Χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιώτες και εναέρια μέσα δίνουν μάχη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Νότια Ευρώπη. Η Ισπανία προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δύο περιοχές, ενώ η Γαλλία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας διεθνή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων.

Η κατάσταση στην Ισπανία επιδεινώνεται συνεχώς. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κήρυξη «κατάστασης έκτακτης ανάγκης εθνικής σημασίας» για την Περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβιλα, προκειμένου να διατεθούν άμεσα περισσότεροι οικονομικοί πόροι και επιχειρησιακά μέσα.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεσπάσει δεκάδες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη μεγάλη φωτιά δυτικά της Μαδρίτης, η οποία παραμένει εκτός ελέγχου. Την Πέμπτη διατάχθηκε η εκκένωση περίπου 3.500 κατοίκων, ενώ συνολικά περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από μεγάλα πύρινα μέτωπα. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στις ακτές του Ατλαντικού, κοντά στο Μπορντό, όπου από την Τετάρτη έχουν απομακρυνθεί περίπου 30.000 άνθρωποι, κυρίως από κάμπινγκ και τουριστικά καταλύματα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους λόγω των πολλαπλών μεγάλων πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κινητοποίησης, αναμένονται πυροσβεστικά αεροσκάφη και βαρέα ελικόπτερα από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ώστε να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στα πιο κρίσιμα μέτωπα.