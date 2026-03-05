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Φυλακές: Στους 6.939 οι αλλοεθνείς κρατούμενοι
Ειδήσεις
17:36 - 05 Μαρ 2026

Φυλακές: Στους 6.939 οι αλλοεθνείς κρατούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα από το 2020 και εντεύθεν, ανά αδίκημα και υπηκοότητα, διαβίβασε σήμερα (5/3) στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.    

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η βουλευτής της «Νίκης», Ασπασία Κουρουπάκη.

Ο υφυπουργός επισημαίνει από τη μεριά του τη διαχρονική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς, όπως η EUROSTAT και το Συμβούλιο της Ευρώπης (SPACE), με στόχο την παροχή αξιόπιστων και εναρμονισμένων στατιστικών δεδομένων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι αλλοδαποί κρατούμενοι ανέρχονταν σε 6.939, σε σύνολο 13.530 κρατουμένων.

Όσον αφορά τώρα τα αδικήματα για τα οποία κρατούνται, σύμφωνα τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων ανά αδίκημα, προκύπτει ότι οι περισσότεροι κρατούνταν για μεταφορά αλλοδαπών, με συνολικά 2.462 άτομα.

Ακολουθούν 1.365 κρατούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών, 602 για κλοπή (συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης), 485 για ληστεία, 308 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 244 για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 132 για βιασμό, 129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 94 για συμμετοχή σε συμμορία και 92 για παράνομη παραμονή στη χώρα.

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