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Καθυστερήσεις πτήσεων και τη Δευτέρα στα αεροδρόμια της Ευρώπης - Προσπάθεια να επανέλθουν τα συστήματα
Ειδήσεις
20:45 - 21 Σεπ 2025

Καθυστερήσεις πτήσεων και τη Δευτέρα στα αεροδρόμια της Ευρώπης - Προσπάθεια να επανέλθουν τα συστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Τα αεροδρόμια της Ευρώπης δυσκολεύονται να διορθώσουν το πρόβλημα στα check-in μετά από κυβερνοεπίθεση. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης προσπάθησαν να επαναφέρουν την κανονική λειτουργία την Κυριακή, μετά από επίθεση χάκερ που διέκοψε τα αυτόματα συστήματα check-in, με τις Βρυξέλλες να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το μισό των πτήσεων της Δευτέρας λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων.

Οι χάκερ την Παρασκευή στόχευσαν τον πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης Collins Aerospace, ιδιοκτησίας της RTX, διακόπτοντας τις λειτουργίες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου – το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης – στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Οι επιβάτες αντιμετώπισαν μεγάλες ουρές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο. Ενώ η διαταραχή μειώθηκε σημαντικά στο Βερολίνο και στο Χίθροου την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχους των αεροδρομίων και δεδομένα, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονταν.

Ένας εκπρόσωπος του Αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι η Collins Aerospace δεν είχε παραδώσει ακόμη ασφαλή, ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να ζητήσει τις ακυρώσεις πτήσεων για τη Δευτέρα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε ότι 50 από τις 257 προγραμματισμένες πτήσεις της Κυριακής ακυρώθηκαν για να αποφευχθούν μεγάλες ουρές και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Μία ημέρα νωρίτερα, 25 από τις 234 προγραμματισμένες αναχωρήσεις είχαν ακυρωθεί, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του αεροδρομίου.

Η RTX, η οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο την Κυριακή, δήλωσε το Σάββατο ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό και ότι η διαταραχή μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Η εταιρεία ανέφερε ότι το περιστατικό επηρέασε το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Ένας επιβάτης που πετούσε από τις Βρυξέλλες δήλωσε ότι η διαταραχή στο ταξίδι του ήταν ελάχιστη:«Για μένα, ήταν κανονική ημέρα. Για εκείνους που δεν έκαναν online check-in ή είχαν αποσκευές να παραδώσουν, μπορεί να περίμεναν λίγο», είπε.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου Μπραντεμβούργου ανέφερε την Κυριακή ότι ορισμένα προβλήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά ότι εφαρμόστηκε χειροκίνητη λύση.

«Περιστασιακά, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in, στην επιβίβαση, στη διαχείριση και παραλαβή αποσκευών. Οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις σήμερα είναι σε επίπεδα κανονικής λειτουργίας», ανέφερε.

Το Χίθροου δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του συστήματος check-in και ότι «η πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να λειτουργεί».

Μία ανάλυση του παρόχου δεδομένων αεροπορίας Cirium ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου ήταν «χαμηλές», στο Βερολίνο «μέτριες», ενώ στις Βρυξέλλες «σημαντικές».

Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι διερευνούν την πηγή της επίθεσης, η οποία αποτελεί την τελευταία μιας σειράς κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει τομείς από την υγεία έως τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Μια παραβίαση στον κατασκευαστή αυτοκινήτων Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή, ενώ άλλη προκάλεσε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών στην εταιρεία Marks & Spencer.

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστή μια πληροφορία που ανέφερε ότι οι χάκερς ζητούσαν να πληρωθούν σε Bitcoin.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 20:58
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