Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών

Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθημερινά από τις 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:

28 Σεπτεμβρίου: Από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. 29 Σεπτεμβρίου: Από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά. 30 Σεπτεμβρίου: Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. 29 και 30 Σεπτεμβρίου: Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, με τις διακοπές να πραγματοποιούνται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, με τις διακοπές να πραγματοποιούνται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 1 Οκτωβρίου: Από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν, κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν διέρχονται από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση.