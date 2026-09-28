Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών

Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθημερινά από τις 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στα ακόλουθα σημεία:
- 28 Σεπτεμβρίου: Από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- 29 Σεπτεμβρίου: Από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
- 30 Σεπτεμβρίου: Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- 29 και 30 Σεπτεμβρίου: Από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, με τις διακοπές να πραγματοποιούνται εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- 1 Οκτωβρίου: Από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.
Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν, κάθε φορά, πλάτος του οδοστρώματος.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή όταν διέρχονται από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση.