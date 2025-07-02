ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης
Επιχειρήσεις
15:40 - 02 Ιουλ 2025

Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης

Reporter.gr Newsroom
Ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης εξελέγη νέος Πρόεδρος του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του θεσμού σε μια περίοδο με αυξημένες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, διαδεχόμενος τον πρώην Πρόεδρο, Νικόλαο Μπακατσέλο και σε συνέχεια της επιτυχημένης θητείας της προηγούμενης διοίκησης του Επιμελητηρίου, τόνισε: «Όλοι μαζί, αξιοποιώντας την ισχυρή μας παρακαταθήκη, θα οδηγήσουμε το Επιμελητήριο στο μέλλον με ενότητα, όραμα και προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Θα αναδείξουμε τη συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας και θα συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσελκύοντας στρατηγικές επενδύσεις».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στους εργαζομένους του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία μεγάλη τιμή, όχι μόνο προσωπική, αλλά και για όλους εμάς. Η καλή φήμη του οργανισμού μας, την οποία έχουμε χτίσει εδώ και 103 χρόνια με συνέπεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτήν την εκλογή. Το σημαντικότερο είναι πως αυτή η φήμη είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας όλων σας. Ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, με την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ήθος σας, έχετε συμβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την αναγνώριση. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.

Καθώς αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο, το κάνω με υπερηφάνεια για όλα όσα εκπροσωπούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να δίνουμε το παράδειγμα στην επιχειρηματικότητα, στη δημόσια ζωή και στη συνολική μας προσφορά στην κοινωνία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 1948.

