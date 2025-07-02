Μαρινάκης για συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ: Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό στο επίκεντρο

Με ανακοίνωση του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη σημερινή 2/7 συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ όπου τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι μεταναστευτικές ροές από την Λιβύη.

Πιο αναλυτικά ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει: «Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των λιβυκών αρχών προκειμένου να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Τονίστηκε ακόμη η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος ενόψει των επικείμενων επισκέψεων στη Λιβύη τόσο του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όσο και του αρμοδίου Επιτρόπου της Ε.Ε. Μάγκνους Μπρούνερ. Συζητήθηκαν επίσης εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων».