Πιερρακάκης στο ECOFIN: Υποστηρίζουμε το ψηφιακό ευρώ - Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα

Η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, κάτι που έκανε εξαρχής, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αρχικά, επισήμανε η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ είναι απαραίτητη στο «σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον» και πρέπει «να ενισχύσουμε περαιτέρω τη νομισματική μας κυριαρχία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απειλή και στις ευκαιρίες που αφορούν στο ψηφιακό ευρώ: «Υπό αυτό το πρίσμα, βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας μία απειλή και πέντε ευκαιρίες σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ. Διότι στο τέλος της ημέρας, δεν πρόκειται μόνο για μια τεχνολογική συζήτηση — είναι μια στρατηγική συζήτηση.

Η απειλή, για να το πω ευθέως, είναι το να μην το κάνουμε αρκετά γρήγορα. Πρέπει να μην χάσουμε χρόνο, διότι η ψηφιοποίηση στις πληρωμές και το νομισματικό σύστημα θα συμβεί και πρέπει να συμβεί αρκετά γρήγορα. Γι’ αυτόν τον λόγο, υποστηρίζουμε πλήρως τον καθορισμό συγκεκριμένου στόχου για επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους. Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε.

Οι πέντε ευκαιρίες, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανείς:

Περαιτέρω ψηφιοποίηση των πληρωμών. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους που μίλησαν πριν ότι οι ψηφιακές πληρωμές πρέπει να συμπληρώνουν τα μετρητά, όχι να τα αντικαταστήσουν πλήρως. Παράλληλα, τα οφέλη της ψηφιοποίησης των πληρωμών είναι προφανή σε πολλές χώρες — και σίγουρα στη δική μου. Αν συγκρίνετε την κατάσταση φοροδιαφυγής στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια με σήμερα, οφείλεται στις ψηφιακές πληρωμές το ότι καταφέραμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% και να κατακτήσουμε τα δύο τρίτα του κενού στον ΦΠΑ. Πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ψηφιακές πληρωμές. Ενίσχυση της νομισματικής μας κυριαρχίας. Σήμερα, χρησιμοποιούμε κυρίως μη ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών εντός της αγοράς μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τα δικά μας εθνικά συστήματα. Ορισμένες χώρες το έχουν ήδη κάνει — η Ελλάδα διαθέτει το σύστημα IRIS. Υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ μας, αλλά το ψηφιακό ευρώ έχει και νομισματική διάσταση, πέρα από το σκέλος των πληρωμών, που είναι πολύ κρίσιμη, και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν. Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Πρέπει να προσφέρουμε μια μηδενικού κόστους εναλλακτική επιλογή στα ξένα συστήματα πληρωμών — και το ψηφιακό ευρώ μπορεί να είναι αυτή η εναλλακτική λύση. Ιδιωτικότητα. Δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία. Μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερους όρους προστασίας της ιδιωτικότητας. Ίσως όχι πλήρη ανωνυμία όπως τα μετρητά, αλλά σίγουρα καλύτερους όρους από τα υφιστάμενα μη ευρωπαϊκά συστήματα. Κίνητρο για καινοτομία και αποδοτικότητα. Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει ως σήμα υπέρ της καινοτομίας στις πληρωμές, συμβάλλοντας στον ευρύτερο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ξανά το γεγονός ότι η συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ «δεν πρόκειται για τεχνολογική αλλά για στρατηγική συζήτηση». Για αυτό και τόνισε ότι «πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα».