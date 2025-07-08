ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέσσερις νεκροί από επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα
Ναυτιλία
23:50 - 08 Ιουλ 2025

Τέσσερις νεκροί από επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, το οποίο δέχθηκε επίθεση τη Δευτέρα 7/7 από τους Χούθι στα ανοικτά της Υεμένης.

Η επίθεση της Δευτέρας 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα ήταν το δεύτερο χτύπημα κατά εμπορικών πλοίων στον ζωτικό ναυτιλιακό διάδρομο από τον Νοέμβριο του 2024, δήλωσε αξιωματούχος της επιχείρησης Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αναλάβει να βοηθήσει στην προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το υπό σημαία Λιβερίας, υπό ελληνική εκμετάλλευση πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Eternity C με 22 μέλη πληρώματος - 21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο - και ένοπλους φρουρούς στο πλοίο, δέχτηκε επίθεση με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χειροβομβίδες ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη, ανέφεραν πηγές.

Τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε στο Reuters ο διαχειριστής του, Cosmoship Management. Η γέφυρα του πλοίου χτυπήθηκε και οι τηλεπικοινωνίες επηρεάστηκαν, δήλωσε αξιωματούχος της εταιρείας.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν ότι το πλοίο, το οποίο ήταν άφορτο, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη λίστα. Το πλήρωμα διατάχθηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, αλλά οι σωσίβιες λέμβοι είχαν καταστραφεί, είπαν δύο πηγές.

Το πλοίο είχε παρασυρθεί, δήλωσε αξιωματούχος της Aspides. Την ώρα του συμβάντος, κανένα πολεμικό πλοίο της αποστολής Aspides δεν βρισκόταν κοντά στο σκάφος.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής στο ελληνικής εκμετάλλευσης πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MV Magic Seas στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Υεμένης. Η επιδρομή περιελάμβανε πυροβολισμούς και χειροβομβίδες με ρουκέτες από οκτώ σκιφ, καθώς και πυραύλους και τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Το 19μελές πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο με σημαία Λιβερίας καθώς έπαιρνε νερό. Τους παρέλαβε ένα διερχόμενο πλοίο και έφτασαν με ασφάλεια στο Τζιμπουτί, δήλωσαν πηγές.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι βύθισαν το πλοίο. Αλλά ο Michael Bodouroglou, εκπρόσωπος της Stem Shipping, ένας από τους εμπορικούς διαχειριστές του πλοίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη επαλήθευση.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για επιθέσεις στη θάλασσα

Το πλήρωμα είχε αναφέρει πυρκαγιές στην πλώρη του πλοίου. Το μηχανοστάσιο και τουλάχιστον δύο αμπάρια είχαν πλημμυρίσει και δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι Aspides είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για κίνδυνο έκρηξης στην περιοχή του πλοίου.

Από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι Χούθι επιτίθενται στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, όπως λένε.

Το Ισραήλ έχει πλήξει στόχους των Χούθι σε απάντηση, εξαπολύοντας τη Δευτέρα πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και των Χούθι τον Μάιο δεν περιλάμβανε το Ισραήλ.

Οι τελευταίες επιθέσεις αναδεικνύουν έναν αυξανόμενο επιχειρησιακό κίνδυνο για τους εμπορικούς φορείς των οποίων τα πλοία έχουν προσεγγίσει ισραηλινά λιμάνια, δήλωσε η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.

Το Magic Seas μετέφερε σίδηρο και λιπάσματα από την Κίνα στην Τουρκία, ένα ταξίδι που φαινόταν χαμηλού κινδύνου καθώς δεν είχε καμία σχέση με το Ισραήλ, δήλωσε ο Μποντούρογλου, προσθέτοντας ότι η Stem Shipping δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για την επίθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 23:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη ζώνη των $108.000 το Bitcoin - Στα $3,42 τρισ. η συνολική κεφαλαιοποίηση
Νομίσματα

Στη ζώνη των $108.000 το Bitcoin - Στα $3,42 τρισ. η συνολική κεφαλαιοποίηση

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Υποστηρίζουμε το ψηφιακό ευρώ - Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα
Οικονομία

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Υποστηρίζουμε το ψηφιακό ευρώ - Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος
Ειδήσεις

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»
Ναυτιλία

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα
Ειδήσεις

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ