Τέσσερις νεκροί από επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, το οποίο δέχθηκε επίθεση τη Δευτέρα 7/7 από τους Χούθι στα ανοικτά της Υεμένης.

Η επίθεση της Δευτέρας 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα ήταν το δεύτερο χτύπημα κατά εμπορικών πλοίων στον ζωτικό ναυτιλιακό διάδρομο από τον Νοέμβριο του 2024, δήλωσε αξιωματούχος της επιχείρησης Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αναλάβει να βοηθήσει στην προστασία της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το υπό σημαία Λιβερίας, υπό ελληνική εκμετάλλευση πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Eternity C με 22 μέλη πληρώματος - 21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο - και ένοπλους φρουρούς στο πλοίο, δέχτηκε επίθεση με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χειροβομβίδες ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη, ανέφεραν πηγές.

Τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε στο Reuters ο διαχειριστής του, Cosmoship Management. Η γέφυρα του πλοίου χτυπήθηκε και οι τηλεπικοινωνίες επηρεάστηκαν, δήλωσε αξιωματούχος της εταιρείας.

Πηγές ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν ότι το πλοίο, το οποίο ήταν άφορτο, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη λίστα. Το πλήρωμα διατάχθηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, αλλά οι σωσίβιες λέμβοι είχαν καταστραφεί, είπαν δύο πηγές.

Το πλοίο είχε παρασυρθεί, δήλωσε αξιωματούχος της Aspides. Την ώρα του συμβάντος, κανένα πολεμικό πλοίο της αποστολής Aspides δεν βρισκόταν κοντά στο σκάφος.

Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση της Κυριακής στο ελληνικής εκμετάλλευσης πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MV Magic Seas στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Υεμένης. Η επιδρομή περιελάμβανε πυροβολισμούς και χειροβομβίδες με ρουκέτες από οκτώ σκιφ, καθώς και πυραύλους και τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Το 19μελές πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο με σημαία Λιβερίας καθώς έπαιρνε νερό. Τους παρέλαβε ένα διερχόμενο πλοίο και έφτασαν με ασφάλεια στο Τζιμπουτί, δήλωσαν πηγές.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι βύθισαν το πλοίο. Αλλά ο Michael Bodouroglou, εκπρόσωπος της Stem Shipping, ένας από τους εμπορικούς διαχειριστές του πλοίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη επαλήθευση.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για επιθέσεις στη θάλασσα

Το πλήρωμα είχε αναφέρει πυρκαγιές στην πλώρη του πλοίου. Το μηχανοστάσιο και τουλάχιστον δύο αμπάρια είχαν πλημμυρίσει και δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι Aspides είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για κίνδυνο έκρηξης στην περιοχή του πλοίου.

Από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, οι Χούθι επιτίθενται στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, όπως λένε.

Το Ισραήλ έχει πλήξει στόχους των Χούθι σε απάντηση, εξαπολύοντας τη Δευτέρα πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και των Χούθι τον Μάιο δεν περιλάμβανε το Ισραήλ.

Οι τελευταίες επιθέσεις αναδεικνύουν έναν αυξανόμενο επιχειρησιακό κίνδυνο για τους εμπορικούς φορείς των οποίων τα πλοία έχουν προσεγγίσει ισραηλινά λιμάνια, δήλωσε η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous.

Το Magic Seas μετέφερε σίδηρο και λιπάσματα από την Κίνα στην Τουρκία, ένα ταξίδι που φαινόταν χαμηλού κινδύνου καθώς δεν είχε καμία σχέση με το Ισραήλ, δήλωσε ο Μποντούρογλου, προσθέτοντας ότι η Stem Shipping δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για την επίθεση.