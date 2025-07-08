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Mind The Hack: Στο Management Board εντάσσεται ο Γιώργος Γεωργίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
14:24 - 08 Ιουλ 2025

Mind The Hack: Στο Management Board εντάσσεται ο Γιώργος Γεωργίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Mind The Hack ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Γιώργου Γεωργίου στο Management Board της εταιρείας ως Non-Executive Director.

Ο κ. Γεωργίου είναι απόφοιτος του Georgetown University με υποτροφία Fulbright και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MPhil) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου έλαβε υποτροφία από το Nuffield College. Διαθέτει μακρά και διακεκριμένη πορεία σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως οι Allianz Global Investors, Invesco, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank και UBS, ενώ έχει υπηρετήσει και σε σημαντικούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA).

Ως Managing Director στην AllianzGI, Επικεφαλής των Fixed Income Specialists και του τμήματος Investment Structuring, έχει διαχειριστεί χαρτοφυλάκια συνολικής αξίας άνω των 250 δισ. δολαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Invesco, ηγήθηκε της διαχείρισης επενδυτικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολύπλευρη εμπειρία του στους τομείς της κεφαλαιαγοράς, της εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Mind The Hack.

Η προσθήκη του κ. Γεωργίου στο Management Board υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mind The Hack στη συνεχή ενίσχυση της εξωστρέφειας για στρατηγικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου και για επένδυση στην τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, η εις βάθος γνώση των διεθνών ρυθμιστικών πλαισίων και των επενδυτικών μοντέλων τεχνολογίας, από το venture capital μέχρι το private equity, προσδίδει στην εταιρεία στρατηγικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση θεσμικών εταίρων και επενδυτών σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο.

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