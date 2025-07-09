Όμιλος Καράτζη: Επέκταση στον πρωτογενή τομέα - Οι στόχοι

Μετά την βιομηχανία διχτυών, τα ξενοδοχεία, την αερομεταφορά και την ενέργεια απλώνεται σε έναν οικείο τομέα, τον πρωτογενή τομέα ο Όμιλος Καράτζη μέσω της Libra Company ΙΚΕ, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση των προϊόντων Lucia’s Farm που ανήκε στον Όμιλο Ευθυμιάδη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Καράτζη, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ευθυμιάδη και τον Γιώργο Βενέρη, επιχειρηματία από το Ηράκλειο, θα τρέξουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που είχε μέχρι σήμερα η Hellenic Farming Α.Ε με το σχήμα Libra Company ΙΚΕ.

Η Hellenic Farming, εταιρεία του Ομίλου Ευθυμιάδη παραχωρεί το 100% της σχετικής δραστηριότητας συμβολαιακής γεωργίας υπό το brand Lucia’s Farm αλλά παραμένει με ένα σημαντικό ποσοστό και ισχυρό συμβουλευτικό ρόλο.

Με βάση σχετική ανακοίνωση η LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε. αποτελεί το αποτέλεσμα στρατηγικής σύμπραξης, με τη συμμετοχή του Ομίλου Karatzis, της Anker FARMING όπου πλέον συμμετέχει μετοχικά και ο Όμιλος Redestos, και του επιχειρηματία Γεώργιου Βενέρη, δημιουργώντας μια ισχυρή εταιρική δομή με στόχο την ανάπτυξη, επέκταση και διεθνοποίηση του brand «Lucia’s farm» και της οικογένειας των προϊόντων της.

Οι στόχοι

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας όπως αναφέρεται:

Το brand «Luciα’s farm» της Hellenic FARMING A.E., γνωστό για την εφαρμογή και στη πράξη της φιλοσοφίας «από το χωράφι στο πιάτο σας», μεταφέρεται στη LIBRA COMPANY.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Hellenic FARMING A.E., με πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας νωπών φρούτων και λαχανικών, εντάσσεται στο δυναμικό της LIBRA COMPANY.

Η εταιρεία LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει την εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη όλων των σχετικών εμπορικών δραστηριοτήτων που ως τώρα έτρεχε η Hellenic FARMING A.E..

Η LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε. έρχεται να συνδυάσει την εμπειρία και την επιχειρηματική αξιοπιστία των μετόχων της με μια φρέσκια αναπτυξιακή προοπτική, με στόχο τη διάθεση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας την παρουσία του «Lucia’s farm» ως ένα σύγχρονο, υπεύθυνο και αυθεντικό brand.

Μήνυμα από τη Διοίκηση

Εκ μέρους της Διοίκησης της LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε. αναφέρεται, μάλιστα, ότι: «Η δημιουργία της LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε. κι η ενσωμάτωση σε αυτήν του brand «Lucia’s farm» σηματοδοτεί την αρχή μιας δυναμικής επέκτασης για το brand και τη φιλοσοφία του. Ενώνουμε δυνάμεις με ισχυρούς και αξιόπιστους εταίρους, για να προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή στον αγροδιατροφικό τομέα, με σεβασμό στην παράδοση, την ελληνική γη, τον Έλληνα παραγωγό και πρωτίστως, τον τελικό καταναλωτή. Η οικογένεια των «Lucia’s farm» συνεχίζει – με νέο αέρα και νέες δυνατότητες– να υπηρετεί το όραμα «από το χωράφι στο πιάτο σας», με συνέπεια, ποιότητα και διαφάνεια».

Όραμα και Αποστολή της LIBRA COMPANY Ι.Κ.Ε.

Όπως τονίζεται από τη διοίκηση, «όραμά μας είναι να αποτελέσουμε πρότυπο βιώσιμης αγροδιατροφικής εταιρείας, με σεβασμό στη γη, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, φέρνοντας ποιοτικά προϊόντα σε κάθε πιάτο – στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποστολή μας είναι να συνδέουμε τον αγρό με το τραπέζι, αναδεικνύοντας την ελληνική γη μέσα από πρακτικές υπεύθυνης κι αειφόρας καλλιέργειας, καινοτομίας και συνεργασίας».

Ουσιαστικά η νέα εταιρεία, Libra Company ΙΚΕ, έχει ισομερή μετοχική σύνθεση, με τον Όμιλο Καράτζη να έχει το λειτουργικό κομμάτι, την Anker Farming, στην οποία έχει εισέλθει μετοχικά ο Όμιλος Redestos – Efthymiadis Agrotechnologies, και τον επιχειρηματία Γιώργος Βενέρης, με δραστηριότητα στον χώρο της αρτοποιίας μέσω οικογενειακού franchise στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και σε όλη την Κρήτη καθώς τελευταία έχει μια πολύ δυναμική επέκταση.

Στόχος ο τριπλασιασμός του τζίρου στη διετία

Το 2024, τα προϊόντα Lucia’s Farm κατέγραψαν κύκλο εργασιών 4,5 εκατ. ευρώ, με το 80% των πωλήσεων να προέρχεται από την εγχώρια αγορά, κυρίως μέσω του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Η παρουσία στο εξωτερικό, αν και υπαρκτή, παραμένει ακόμη περιορισμένη σε σχέση με τις δυνατότητες του brand, γεγονός που αποτελεί και το βασικό πεδίο ενίσχυσης στην παρούσα φάση. Στο μεταξύ, πηγές με γνώση της συμφωνίας, στόχος των νέων εταίρων είναι να τριπλασιάσουν τον τζίρο μέσα στην επόμενη διετία, επενδύοντας στη διεθνοποίηση του Lucia’s Farm και εστιάζοντας σε αγορές-στόχους του εξωτερικού.

Παράλληλα, με τη διαχείριση του brand Lucia’s Farm, το οποίο από το 2026 φέρει την ταυτότητα «από το χωράφι στο πιάτο σας», η Libra Company σχεδιάζει να αναπτύξει δραστηριότητες ευρύτερα στον αγροδιατροφικό τομέα. Στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνονται και εισαγωγές μη επώνυμων προϊόντων, κυρίως εξωτικών φρούτων, από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η νέα αυτή επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο διαφοροποίησης του Ομίλου Καράτζη, ο οποίος, αναπτύσσει μια πολυσχιδή δραστηριότητα από τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έως τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών επιβατών.

Ειδικότερα ο Όμιλος υπό τον Αντώνη Καράτζη, δραστηριοποιείται σε τέσσερις κλάδους (βιομηχανία, τουρισμός, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς), διαθέτει εργοστάσια σε Ελλάδα και Γερμανία, 19 θυγατρικές εταιρείες ανά τον κόσμο και εμπορική παρουσία σε 72 χώρες.

Η βιομηχανία

Παρά το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό του, ο Όμιλος Καράτζη συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής του ταυτότητας, που είναι η παραγωγή διχτυών και υλικών συσκευασίας. Με εμπειρία άνω των 40 ετών και αφετηρία ένα μικρό εργοστάσιο στην Κρήτη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως παραγωγούς του κλάδου, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και σχεδόν το σύνολο της παραγωγής να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Η Karatzis κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων και καινοτόμων διχτυωτών προϊόντων για τη γεωργία, τη βιομηχανία, την τυποποίηση και τη συσκευασία, έχοντας αναπτύξει κάθετα την παραγωγική της βάση. Διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής σε Κρήτη, Λάρισα και Γερμανία, με συνολικό εργοστασιακό χώρο που υπερβαίνει τα 65.000 τετραγωνικά μέτρα και παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τους 60.000 τόνους ετησίως, γεγονός που τη φέρνει σταθερά μεταξύ των ισχυρότερων παικτών παγκοσμίως στην αγορά των δικτυωτών υλικών.

Σημαντική παρουσία έχει αναπτύξει ο Όμιλος Καράτζη και στον τομέα της ενέργειας, με στρατηγική εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές. Από το 2010 έχει επενδύσει συστηματικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών, ξεκινώντας με εγκαταστάσεις στην Κατερίνη, τη Λάρισα, τη Βοιωτία και το Ηράκλειο. Έκτοτε, το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο έχει διευρυνθεί δυναμικά, φτάνοντας σήμερα τα 48 φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που αγγίζει τα 286 MW.

Οι επενδύσεις στον τουρισμό

Στον τομέα του τουρισμού, ο Όμιλος Καράτζη έχει παρουσία από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, με αφετηρία την κατασκευή και λειτουργία του ιδιόκτητου all-inclusive ξενοδοχείου πέντε αστέρων Nana Beach στη Χερσόνησο Κρήτης. Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 1.400 κλινών, ανακαινίστηκε πλήρως το 2020 και από το 2021 λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία Nana Golden Beach, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών. Τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης τουριστικής μονάδας του ομίλου, του πολυτελούς Nana Princess, με 102 σουίτες και βίλες, επίσης, στη Χερσόνησο. Το 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Nana Sports Center, ενός σύγχρονου αθλητικού συγκροτήματος με 18 γήπεδα τένις εντός του ξενοδοχείου. Η πλέον πρόσφατη επένδυση του ομίλου στον κλάδο είναι η εξαγορά του πρώην Aldemar Knossos, που εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο το 2024 και περιλαμβάνει το Knossos Royal και το Knossos Villas. Σύμφωνα με το πλάνο, η μονάδα θα λειτουργήσει ως έχει για μία σεζόν και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης, με στόχο την επανεκκίνηση το 2026 υπό το σήμα Nana Hotels. Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος Καράτζη έχει εισέλθει και στον τομέα της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών μέσω της εταιρείας Panellenic Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2020. Η εταιρεία απέκτησε Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC) το Μάιο του 2021 και από τον ίδιο μήνα ξεκίνησε τις εμπορικές της πτήσεις, αξιοποιώντας ιδιόκτητο αεροσκάφος τύπου Cessna XLS. Η Panellenic δραστηριοποιείται στην αγορά ιδιωτικών πτήσεων, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών υψηλής ποιότητας. Το 2022 η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμικότητά της με την απόκτηση δεύτερου αεροσκάφους του ίδιου τύπου, επιβεβαιώνοντας τη στόχευσή της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αεροπορικής μετακίνησης.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο Όμιλος Καράτζη κατέγραψε το 2023 ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 122,18 εκατ. ευρώ, έναντι 121,36 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τον τουριστικό τομέα, ο οποίος ενίσχυσε τις επιδόσεις του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και από τον τομέα της ενέργειας, χάρη στην πρώτη πλήρη χρήση λειτουργίας του αιολικού πάρκου της Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 32,05 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.