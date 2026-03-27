Λέσβος: Έκτακτα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα λόγω αφθώδους πυρετού

Δημοσιεύθηκε σήμερα (27/3) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εισάγει έκτακτα μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, εστιάζοντας κυρίως στην επιδότηση αγοράς λιπασμάτων και στην αποζημίωση επιχειρήσεων τυροκομίας στη Λέσβο, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Ειδικότερα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση προς αγρότες, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, για την προμήθεια λιπασμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2026. Η επιδότηση ανέρχεται στο 15% της αξίας των σχετικών τιμολογίων και χορηγείται ως αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη εκχωρήσιμη, χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού με τυχόν οφειλές.

Παράλληλα, τίθενται σαφείς όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης, με πρόβλεψη επιστροφής των ποσών, μαζί με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο αποζημίωσης για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της εμφάνισης αφθώδους πυρετού στο νησί.

Η αποζημίωση αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν τα μέτρα και υπολογίζεται με βάση την αξία των τιμολογίων αγοράς γάλακτος, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός της Λέσβου.

Όπως επισημαίνεται, στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών και η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι Βρετανία, Σλοβακία, Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία, Ιαπωνία και Κίνα έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές κρέατος από την Ελλάδα, πλην κοτόπουλου, εξαιτίας των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Στο νησί βρίσκεται από χθες κλιμάκιο Ευρωπαίων κτηνιάτρων, σήμερα αναμένονται αποφάσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν.