Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Σχολιάζοντας την πρεμιέρα του νέου εξωδικαστικού η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει πως «οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακές εξαγγελίες και πανηγυρισμούς. Έχουν ανάγκη από έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που να οδηγεί σε βιώσιμες ρυθμίσεις, να προστατεύει αποτελεσματικά την περιουσία τους και να προσφέρει πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία».

Αναλυτικότερα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει:

«Η μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής για την ένταξη στην πλατφόρμα από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ συνιστά αναγκαία επιμέρους αλλαγή που όμως δεν απαντά στο πραγματικό πρόβλημα το οποίο είναι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός εξακολουθεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά για τους οφειλέτες.

Έξι χρόνια μετά τη θέσπισή του, τα ίδια τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο στόχος μιας πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας παραμένει ανεκπλήρωτος. Το ιδιωτικό χρέος της χώρας έχει πλέον ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις παραμένουν δυσανάλογα λίγες σε σχέση με το ύψος των οφειλών.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Πόσες από τις ρυθμίσεις που επικαλείται εξακολουθούν σήμερα να τηρούνται; Πόσες κατέρρευσαν; Πόσες οφειλές ξανακοκκίνισαν; Η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων είναι ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας ενός μηχανισμού και όχι ο αριθμός των αιτήσεων ή των συμφωνιών που ανακοινώνονται πανηγυρικά.

Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι ότι ο οφειλέτης εξακολουθεί να βρίσκεται απέναντι σε μια διαδικασία χωρίς πραγματική ισορροπία. Οι πιστωτές μπορούν να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση, ο πολίτης δεν γνωρίζει με ποια οικονομικά δεδομένα αξιολογήθηκε η αίτησή του και δεν διαθέτει έναν πραγματικά αποτελεσματικό μηχανισμό επανεξέτασης.

Λύση στο πρόβλημα συνιστά η ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έναν πραγματικά λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία, ειδική και εξατομικευμένη αιτιολόγηση κάθε απόρριψης, ανεξάρτητες Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, πλήρη πρόσβαση του οφειλέτη στον φάκελο της υπόθεσής του και ουσιαστική λογοδοσία των servicers».