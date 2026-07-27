ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία
Ειδήσεις
11:19 - 27 Ιουλ 2026

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία παρουσίασε βελτίωση τον Ιούλιο. Ειδικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος του Ινστιτούτου ifo αυξήθηκε στις 86,6 μονάδες, από 85,7 μονάδες τον Ιούνιο, κυρίως χάρη στη σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν ελαφρώς λιγότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση. Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στον Περσικό Κόλπο, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας.

Στον μεταποιητικό τομέα, ο δείκτης κατέγραψε αισθητή άνοδο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση των προσδοκιών για τους επόμενους μήνες, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση ήταν ελαφρώς λιγότερο θετικές.

Παράλληλα, η ζήτηση παρουσίασε ενίσχυση, ενώ περιορίστηκαν και οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες και άλλα υλικά.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης. Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο επιφυλακτικές όσον αφορά τις προοπτικές των επόμενων μηνών, αν και αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως ελαφρώς χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ιδιαίτερη βελτίωση καταγράφηκε στο κλίμα μεταξύ των τουριστικών πρακτορείων και των επιχειρήσεων του ταξιδιωτικού κλάδου.

Στον εμπορικό κλάδο, ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε για ακόμη έναν μήνα. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ οι προσδοκίες τους για το μέλλον έγιναν λιγότερο απαισιόδοξες.

Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε στο λιανεμπόριο, όπου οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο ανήσυχες για τις μελλοντικές επιδόσεις τους.

Τέλος, στον κατασκευαστικό κλάδο, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος κατέγραψε επίσης άνοδο. Τόσο οι αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση όσο και οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη νέων παραγγελιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α&#039; εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων
Ακίνητα

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride
Ειδήσεις

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο
Ειδήσεις

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD
Ειδήσεις

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
27/07/2026 - 13:18

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 85$ το Brent

Ναυτιλία
27/07/2026 - 13:18

Μνημόνιο στρατηγικής σημασίας μεταξύ ΝΕΕ και ΕΛΙΜΕ: Νέα δυναμική για τη «ναυτική» Ελλάδα

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Πολιτική
27/07/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:54

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:52

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:40

Συναγερμός στην Ακαδημίας: Τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία – Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ