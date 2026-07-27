ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία παρουσίασε βελτίωση τον Ιούλιο. Ειδικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος του Ινστιτούτου ifo αυξήθηκε στις 86,6 μονάδες, από 85,7 μονάδες τον Ιούνιο, κυρίως χάρη στη σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν ελαφρώς λιγότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση. Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στον Περσικό Κόλπο, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας.

Στον μεταποιητικό τομέα, ο δείκτης κατέγραψε αισθητή άνοδο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση των προσδοκιών για τους επόμενους μήνες, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση ήταν ελαφρώς λιγότερο θετικές.

Παράλληλα, η ζήτηση παρουσίασε ενίσχυση, ενώ περιορίστηκαν και οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες και άλλα υλικά.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης. Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο επιφυλακτικές όσον αφορά τις προοπτικές των επόμενων μηνών, αν και αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως ελαφρώς χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ιδιαίτερη βελτίωση καταγράφηκε στο κλίμα μεταξύ των τουριστικών πρακτορείων και των επιχειρήσεων του ταξιδιωτικού κλάδου.

Στον εμπορικό κλάδο, ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε για ακόμη έναν μήνα. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ οι προσδοκίες τους για το μέλλον έγιναν λιγότερο απαισιόδοξες.

Η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε στο λιανεμπόριο, όπου οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο ανήσυχες για τις μελλοντικές επιδόσεις τους.

Τέλος, στον κατασκευαστικό κλάδο, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος κατέγραψε επίσης άνοδο. Τόσο οι αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση όσο και οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες βελτιώθηκαν, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη νέων παραγγελιών.