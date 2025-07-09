Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις με επίκεντρο τις ανακοινώσεις Τραμπ για τους δασμούς

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (9/7), μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει την παράταση της προθεσμίας για την επιβολή δασμών που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, την Τρίτη (8/7) στις ΗΠΑ την επιβολή δασμού 50% στις εισαγωγές χαλκού και ανέφερε ότι σύντομα θα επιβληθούν και άλλοι δασμοί σε συγκεκριμένους τομείς.

Απείλησε, επίσης, να επιβάλει δασμούς έως και 200% στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι θα «δώσει στους ανθρώπους περίπου ένα, ενάμιση χρόνο» πριν από την έναρξη ισχύος των δασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αναφοράς 50 μετοχών Nifty 50 υποχώρησε 0,01% στις 25,518.45 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε πτώση 0,03% στις 83.689,73 μονάδες

Αλλού, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,33% και διαμορφώθηκε στις 39,821.58 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,41% στις 2.828,65 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 0,58% φτάνοντας τις 3,133.11 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,78% στις 790,36 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,13% στις 23,874.28 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 0,08% στις 3.995,68 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,61% στις 8,538.60 μονάδες.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ενώ στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης της Wall Street καταγράφηκαν μεικτά πρόσημα.