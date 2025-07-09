Ημερίδα για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα στην Άρτα – Παρέμβαση Καββαθά (ΓΣΕΒΕΕ) για άμεση επίλυση των προβλημάτων

Τα ζητήματα που άπτονται των Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων ήταν στο επίκεντρο της ημερίδας με θέμα «Πνευματικά & Συγγενικά Δικαιώματα» που διοργανώθηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου, από το Επιμελητήριο Άρτας. Το «παρών» έδωσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της και πρόεδρό της, κ. Γιώργο Καββαθά.

Στην ομιλία του, ο κ. Καββαθάς ανέλυσε το νομοθετικό πλαίσιο, τα προβλήματα και τις ασάφειες που έχουν αναδυθεί στην επιφάνεια πλήττοντας τις επιχειρήσεις υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα που έχουν προκύψει απαιτούν άμεση επίλυση.

Το θέμα των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων αποτελεί μείζον ζήτημα για την επιχειρηματική κοινότητα ωστόσο υπάρχουν συγκεχυμένες γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες προκαλούν αμφιβολία στη λήψη αποφάσεων και στο πώς πρέπει να δράσουν οι επιχειρηματίες σε κάθε περίσταση, για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τον νόμο.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, στην ομιλία του, τόνισε πως στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται:

Διευκρίνηση σχετικά με το ρεπερτόριο (τίτλοι μουσικών έργων) που εκπροσωπεί η ΕΔΕΜ και ποιο η Αυτοδιαχείριση. Σχεδιασμός ενεργειών που πρέπει να κάνει κάθε Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) περί δημοσίευσης του ρεπερτορίου που εκπροσωπούν. Επαναφορά του άρθρου 45 του Ν. 4481/ 2017 σύμφωνα με το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεώνονται να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τις άδειες χρήσης των δικαιωμάτων και στις οποίες θα παρίστανται οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των χρηστών (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΛΠΕ) ώστε το αμοιβολόγιο να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χρηστών. Λειτουργία ενός εισπρακτικού φορέα για την είσπραξη των δικαιωμάτων τόσο των Πνευματικών όσο και των Συγγενικών καθώς και πληρωμή ανάλογα με την άδεια του καταστήματος κι όχι με αυθαίρετο χαρακτηρισμό του εκάστοτε Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Σχεδιασμός πρόβλεψης (εγκύκλιος) του Υπουργείου Πολιτισμού ή του ΟΠΙ, ότι ο χαρακτηρισμός ενός καταστήματος γίνεται σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του αρμόδιου φορέα αδειοδότησης και όχι αυθαίρετα από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ).

Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Δημήτρης Χουλιάρας, και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Φώτιος Φώτης, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος της Κεντρική Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), κ. Ιωάννης Βουτσινάς, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Βουτσινάς, επεσήμανε την ανάγκη ενός νέου θεσμικού διαλόγου με το Υπουργείο Πολιτισμού για την οριστική διευθέτηση όλων των κρίσιμων ζητημάτων σχετικά με τα Πνευματικά και Συγγενικά δικαιώματα, που αφορούν τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί ορθότερος τρόπος να αμείβεται η ύλη, καθώς ο υπάρχων προκαλεί σωρεία προβλημάτων που οδηγούν τον επιχειρηματικό κόσμο σε έναν ατέρμονα κύκλο νομικών προβλημάτων. Τόνισε μάλιστα ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) δρομολογεί μια πανελλαδική πρωτοβουλία, με στόχο ένα σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Δημήτρης Χουλιάρας, αναφέρθηκε στον κομβικής σημασίας ρόλο του Επιμελητηρίου ως φορέα, που μέλημά του πρέπει να είναι το όφελος και το συμφέρον των επιχειρήσεων όπως αυτή, όπου οι επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου και της εστίασης έρχονται αντιμέτωπες με τα τεράστια κόστη που πληρώνουν για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και τόνισε ότι το Επιμελητήριο Άρτας στέκεται αρωγός σε όλα τα ζητήματα που ζητούν επίλυση.

Από την πλευρά του, ο κ. Φώτιος Φώτης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης από το Επιμελητήριο Άρτας, θέτοντας κι ο ίδιος τους προβληματισμούς ως προς τις ασάφειες που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο.