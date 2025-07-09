Παύλιανη: Έντονες αντιδράσεις κατοίκων στα σχέδια κατασκευής υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή

Η Επιτροπή Κατοίκων Παύλιανης, με ανακοίνωσή της, εκφράζει την αντίθεσή της στην κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που σχεδιάζεται στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι το έργο έχει προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές αντιρρήσεις.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός που σχεδιάζεται θα έχει ισχύ 0,83MW που θα αξιοποιήσει το ρέμα του χωριού. Η μονάδα αναπτύσσεται από την εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ. Ε.Ε. PRO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, εκδικάζεται το αίτημα για ανάκληση της απόφασης απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Κατοίκων κατά του Υδροηλεκτρικού Παύλιανης καταγγέλλει την αυθαίρετη και επικίνδυνη πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού εντός της περιοχής μας, παρά την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, τις σοβαρές περιβαλλοντικές ενστάσεις και τις εκκρεμείς νομικές διαδικασίες.

Ο επενδυτής έχει ήδη ξεκινήσει την καταστροφή της παραποτάμιας διαδρομής στην Παύλιανη: κόβει πλατάνια, ρίχνει τσιμέντα, χτίζει φράγματα και αλλοιώνει βάναυσα τον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής. Όλα αυτά συμβαίνουν σε περίοδο καύσωνα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ οι υδατικοί πόροι της περιοχής βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο τεχνικά και περιβαλλοντικά ανεφάρμοστο.

Οι κάτοικοι της Παύλιανης έχουμε επωμιστεί εξ ολοκλήρου τον δικαστικό αγώνα, ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά και εξαντλώντας τις σωματικές και ψυχικές μας αντοχές, χωρίς καμία στήριξη από θεσμούς ή αρχές. Ο Δήμος και η Περιφέρεια δηλώνουν δημόσια πως είναι μαζί μας, αλλά δεν έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική και έμπρακτη βοήθεια. Οι υποσχέσεις για επιτροπές λειτουργούν μόνο ως προσχήματα, ενώ ο επενδυτής συνεχίζει ανενόχλητος την καταστροφή.

Η δικάσιμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει οριστεί για τέλη Σεπτεμβρίου, δίνοντας στον επενδυτή πολύτιμο χρόνο να προχωρήσει το έργο ανεμπόδιστα μέσα στο καλοκαίρι.

Οι επίσημες καταγγελίες μας δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση. Καμία αρμόδια αρχή δεν απαντά, την ώρα που «άγνωστοι» εκπρόσωποι των αρχών κλείνουν γέφυρες με λουκέτα, χωρίς να μας ενημερώσουν πότε, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί.

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, εκδικάζεται το αίτημά μας για ανάκληση της απόφασης απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε καταθέσει.

Ο αγώνας μας είναι άνισος. Μέχρι πρόσφατα νομίζαμε ότι παλεύουμε απέναντι σε έναν ιδιώτη που επιδιώκει το κέρδος. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα συμφέροντα είναι μεγαλύτερα, αλληλένδετα και καλυμμένα από σιωπές. Οι πολίτες καλούμαστε να φερόμαστε σαν νομική, τεχνική και επικοινωνιακή ομάδα, την ώρα που είμαστε απλοί άνθρωποι που παλεύουμε για τον τόπο μας.

Δεν θα επιτρέψουμε η Παύλιανη να θυσιαστεί στο όνομα ενός έργου που δεν είναι ούτε πράσινο, ούτε βιώσιμο, ούτε κοινωνικά αποδεκτό».