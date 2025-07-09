Κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – ΕΕ

Σε θετικό έδαφος ανοίγουν οι ευρωαγορές την Τετάρτη (9/7), καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις σχετικά με την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει κέρδη 0,33% και διαμορφώνεται στις 547,52 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,58% στις 24.333,11 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,13% στις 8.866,91 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,51% στις 7.806,17 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έχει κέρδη 1,67% και διαμορφώνεται στις 40.625,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 1,12% στις 14.216,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αυξάνεται κατά 0,42% και διαμορφώνεται στις 7.766,22 μονάδες.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη αξιολογούν την πιθανότητα σύναψης περισσότερων εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποστείλει σε 14 χώρες «επιστολές» στις οποίες τους γνωστοποιούν τους δασμούς που θα επιβληθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη (8/7) την επιβολή δασμού 50% στις εισαγωγές χαλκού και σηματοδότησε ότι σύντομα θα επιβληθούν περισσότεροι δασμοί σε συγκεκριμένους τομείς. Απείλησε, επίσης, να επιβάλει δασμούς έως και 200% στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι θα «δώσει στους ανθρώπους περίπου ένα, ενάμιση χρόνο» μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

Σημειώνεται ότι για την Τετάρτη δεν αναμένονται σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις κερδών ή κρίσιμα οικονομικά στοιχεία.