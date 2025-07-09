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Thess INTEC: Συνάντηση με Θεοδωρικάκο και Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
Επιχειρήσεις
14:00 - 09 Ιουλ 2025

Thess INTEC: Συνάντηση με Θεοδωρικάκο και Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοίκηση του Thess INTEC συναντήθηκε με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικού, στα γραφεία του Υπουργείου στην Αθήνα.

Από πλευράς Thess INTEC συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νίκος Ευθυμιάδης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, κ. Γιώργος Μυλωνάς, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Συμεών Διαμαντίδης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με πνεύμα ειλικρίνειας και ρεαλισμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή στήριξη και το έντονο ενδιαφέρον του Υπουργού για το εμβληματικό έργο του Thess INTEC, του πρώτου Διεθνούς Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση που του παραχωρήθηκε πλησίον του αεροδρομίου “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης του κ. Θεοδωρικάκου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ, στις 3 Ιουλίου, ο Υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι το έργο θα ολοκληρωθεί ακόμη και στην περίπτωση που ξεφύγει από τα χρονικά όρια που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνοντας χρήση Εθνικών πόρων.

Από την πλευρά της, η Διοίκηση του Thess INTEC τους διαβεβαίωσε ότι είναι πλήρως έτοιμη να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση των εργολαβιών κατασκευής, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της εκκρεμούς άδειας ίδρυσης του Κέντρου. Η άδεια βρίσκεται στο τελικό στάδιο ελέγχου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων.

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