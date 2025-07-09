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Bitcoin: Περιορισμένο εύρος και ήπια διόρθωση – Τα altcoins «κλέβουν» την παράσταση
Νομίσματα
13:52 - 09 Ιουλ 2025

Bitcoin: Περιορισμένο εύρος και ήπια διόρθωση – Τα altcoins «κλέβουν» την παράσταση

Reporter.gr Newsroom
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Οι κινήσεις της τιμής του Bitcoin την τελευταία εβδομάδα παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου, το Bitcoin βρίσκεται κοντά στα 109.000 δολάρια.

Το περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε στα 105.000 δολάρια στις 2 Ιουλίου, αλλά γρήγορα ανέκαμψε και ξεπέρασε τα 110.600 δολάρια. Αυτή η ανοδική κίνηση απορρίφθηκε γρήγορα, αλλά οι πτωτικές τάσεις και το Bitcoin το οδήγησε ξανά στα 108.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τις τελευταίες 24-48 ώρες, το κρυπτονόμισμα έχει περιοριστεί σε ένα στενό εύρος μεταξύ 107.600 και 109.300 δολαρίων και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά στο ανώτερο όριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης το Bitcoin βρίσκεται στα 108.850,77 δολάρια, καταγράφοντας ήπια κέρδη 0,02%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 2,165 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει μειωθεί στο 62,87%.

Άνοδος για τα altcoins

Αρκετά altcoins σημείωσαν πιο εντυπωσιακά κέρδη στο ίδιο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων του Cronos, που εκτοξεύτηκε κατά πάνω από 17% σε ένα σημείο, και LINK, που σημείωσε άνοδο 5%.

Μετά την είδηση ότι η Truth Social, ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων που διαχειρίζεται η οικογένεια Τραμπ, είχε υποβάλει αίτηση στην αμερικανική SEC για την κυκλοφορία ενός Crypto Blue-Chip ETF, το οποίο θα περιελάμβανε BTC, ETH, SOL, CRO και XRP, η τιμή του οικοσυστήματος Cronos εκτοξεύτηκε με διψήφια ποσοστά.

Το περιουσιακό στοιχείο αυξήθηκε από περίπου 0,082 δολάρια σε 0,095 δολάρια, διορθώθηκε ελαφρώς, αλλά ανέβηκε ξανά την τελευταία ημέρα σε πάνω από 0,1 δολάρια για πρώτη φορά σε περίπου ένα μήνα. Αν και έχει χάσει κάποια δυναμική από τότε και έχει πέσει στα 0,09454 δολάρια, εξακολουθεί να είναι αυξημένο κατά πάνω από 15% την ημέρα.

Πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις τιμών προέρχονται από τα NEAR, AAVE, XLM, HBAR και LINK, τα οποία έχουν όλα προσθέσει περίπου 4-6% της αξίας τους.

Ακόμα, το Ethereum ανεβαίνει κατά 2,03% στα 2.617,19 δολάρια, το XRP σημειώνει κέρδη της τάξης του 2,78% στα 2,3552 δολάρια και το Solana κερδίζει 1,35% και είναι στα 153,35 δολάρια.

Το Polkadot έχει κέρδη 3,66% στα 3,4991 δολάρια, το Cardano ανεβαίνει κατά 2,66% στα 0.6003 δολάρια και το Dogecoin κινείται ανοδικά κατά 1,62% στα 0.1723 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει ανακάμψει από τις χθεσινές απώλειες και τώρα ανέρχεται σε 3,445 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 15:07
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