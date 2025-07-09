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Photo Credit VPTHEO
Magazino
13:54 - 09 Ιουλ 2025

L'Ovelha Negra Summer Party στο Μοσχάτο

Reporter.gr Newsroom
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Όταν ο Γιάννης Τρουπής και η σύζυγός του Ελπίδα επισκέφθηκαν τη Βαρκελώνη το 2008, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως αυτή η πόλη θα τους ενέπνεε να δημιουργήσουν έναν all-day προορισμό που θα έφερνε κάτι πραγματικά διαφορετικό στην Αθήνα.

Λίγα χρόνια μετά, το L’Ovelha Negra – που στα πορτογαλικά σημαίνει “μαύρο πρόβατο” – πήρε σάρκα και οστά, και από τότε έχει κερδίσει τη φήμη ενός από τα πιο ξεχωριστά στέκια της πόλης.

Ξεκινώντας από έναν πιο μικρό και cozy χώρο στην Καλλιθέα, το L’Ovelha Negra μετακόμισε πριν δύο χρόνια στο Μοσχάτο, σε έναν πλήρως ανανεωμένο και πιο ευρύχωρο χώρο.

Η διακόσμηση φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του ίδιου του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήθελε “κάθε γωνιά να είναι και μια διαφορετική εμπειρία”.

Με retro και ethnic αναφορές, φυτά που κρέμονται από το ταβάνι, ιδιαίτερο φωτισμό, και πολύχρωμες πινελιές, ο χώρος είναι εξίσου φιλόξενος όσο και απόλυτα instagrammable.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γαστρονομική εμπειρία.

Ο ανοιχτός του χώρος γεμίζει φως, δροσιά και παλμό, ενώ το vibe παραμένει αυθεντικό, παρεΐστικο και ατμοσφαιρικό. Δροσερά cocktails, μουσικές που σε παρασύρουν, απογευματινά sessions που γίνονται βραδιές με ρυθμό, και μια αίσθηση καλοκαιρινής χαλάρωσης που σε κάνει να μη θέλεις να φύγεις. Είτε για ένα χαλαρό early drink είτε για μια νύχτα που τραβάει μέχρι το πρωί, είναι ο ιδανικός προορισμός.

Όπως λένε και οι ίδιοι: «Εδώ κανείς δεν περισσεύει»

Το νέο menu, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του comfort street food, έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον chef και grill master που ειδικεύεται στο BBQ και το ψήσιμο με ανοιχτή φωτιά Μάνος Πυθάρας, γνωστό και ως “Κέρβερος της Φωτιάς”, που έχει καθιερωθεί στη γαστρονομική σκηνή της Ελλάδας μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλα events, όπως το BBQ Summer Party της KYSO στο Μαρούσι, αλλά και για τη συνεργασία του με την Weber Grill Hellas και τη Lodge Cast Iron Greece.

Μερικά από τα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι οι χειροποίητες τυροκροκέτες με mango τσίλι και sour cream, οι baby πατάτες με τσορίθο και flakes παρμεζάνας, αλλά και τα jalapeños γεμιστά με τσένταρ και κρέμα τυριού.

Στα mains, το Black Angus Smash Burger με piκλαρισμένο κρεμμύδι, καρότο και cheddar είναι must-try, ενώ το Tomahawk χοιρινό με baby πατάτες θα ικανοποιήσει τους λάτρεις του κρέατος.

Για όσους προτιμούν κάτι πιο δροσερό, οι σαλάτες Ceasar και Coleslaw προσφέρουν φρέσκες και ισορροπημένες γεύσεις, ενώ η Ισπανική παέγια με κοτόπουλο ή χορτοφαγική εκδοχή είναι από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές του καταλόγου.

Φυσικά, το φαγητό είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Το L’Ovelha Negra ξέρει να περνάει καλά – και να το μοιράζεται. Η μουσική κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Από τα live events, οι μουσικές επιλογές που κυμαίνονται από ελληνικά throwbacks μέχρι old-school hip hop αλλά και DJ sets αυθεντικής μουσικής όπως τα Dj Sets Hip Hop Headz από τον lesakaramon των Active Member δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αυθεντικής διασκέδασης.

Και το καλοκαίρι; Το L’Ovelha Negra είναι ανοιχτό, ατμοσφαιρικό, ανεπιτήδευτο – όπως πρέπει να είναι το καλοκαίρι!

Αν αναζητάς ένα μέρος που είναι ταυτόχρονα αυθεντικό, φιλόξενο και δημιουργικό, τότε το L’Ovelha Negraείναι η απάντηση.

L’ Ovelha Negra, Επιδαύρου 8, Μοσχάτο 18344, τηλέφωνο επικοινωνίας 2167004532

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