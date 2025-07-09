Όμιλος AKTOR: Στοχεύει σε τζίρο 1,5 δισ. ευρώ το 2025 - Από το 2026 η διανομή μερίσματος

Πίστη και προσήλωση στο να γίνει η Aktor μια από τις κορυφαίες εταρείες στην Ελλάδα και η κορυφαία στον κλάδο των κατασκευών δήλωσε στη ΓΣ των μετόχων της Τετάρτη (9/7) ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου.

«Μας έλεγαν τι θα κάνετε δύο χρέπια μαζί…», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ανατρέχοντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για την επιλογή της εξαγοράς της Aktor από την Intrakat. Συνέχισε, όμως, τονίζοντας ότι η επιλογή αποδείχθηκε σωστή: «Σε εννέα μήνες τελειώσαμε το Μετρό Θεσσαλονίκης και σε ένα χρόνο παραδίδουμε τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος», υπογράμμισε και αποκάλυψε ότι τα εγκαίνια, θα γίνουν σε περίπου 20 ημέρες.

Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε το 2025 ως «μία ακόμη πιο δύσκολη και κρίσιμη χρονιά για τον όμιλο. Τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρώσουμε τον εταιρικό μετασχηματισμό έχοντας δημιουργήσει πέντε θυγατρικές. Η νέα δομή θα είναι έτοιμη την 1η Οκτωβρίου».

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Aktor έθεσε ως στόχο το 2025 να είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στις κατασκευές, με τζίρο 1,5 δισ. ευρώ. και EBITDA 200 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις θυγατρικές έκανε γνωστό ότι για την Aktor Παραχωρήσεις θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της στις 15 Αυγούστου .

Για την Aktor Real Estate είπε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή για τα ακίνητα της Prodea, ενώ για την Aktor Facility Management σημείωσε πώς θα δημοπρατηθούν σημαντικές συμβάσεις από υπουργεία. Σε ό,τι αφορά την Aktor ΑΠΕ ο στόχος είναι το 2028 η εταιρεία να έχει σε λειτουργία έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 1.300 MW.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου υποσχέθηκε τέλος διανομή μερίσματος το 2026 που θα αφορά στη χρήση του 2025.