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Τέσσερα χρόνια ΔΕΗ Blue: 2.800 σημεία φόρτισης σε πάνω από 770 τοποθεσίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:47 - 09 Ιουλ 2025

Τέσσερα χρόνια ΔΕΗ Blue: 2.800 σημεία φόρτισης σε πάνω από 770 τοποθεσίες

Reporter.gr Newsroom
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Το δίκτυο δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2.800 σημεία φόρτισης σε πάνω από 770 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα με περισσότερες από 400 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC.

Αυτό επεσήμανε η επιχείρηση με αφορμή τη συμπλήρωση 4 ετών λειτουργίας για την οποία η ΔΕΗ blue κληρώνει 100 ψηφιακά vouchers των 50 kWh σε υφιστάμενα και νέα μέλη της εφαρμογής PPC blu.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ Blue:

ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει 36 ΔΕΗ blue Hubs, που λειτουργούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, με χαρακτηριστικότερο το Hub στο Top Parks στην Πάτρα, συνολικής ισχύος άνω του 1,2 MW. Οι υποδομές των ΔΕΗ blue Hubs πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

ΔΕΗ επεκτείνεται και εκτός συνόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας περισσότερα από 700 σημεία φόρτισης στη Ρουμανία. Με την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας να συνοδεύεται από επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, η PPC blue συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα, ενισχύοντας τον διασυνοριακό χαρακτήρα του δικτύου φόρτισης.

ΔΕΗ blue παρέχει εξατομικευμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Οι επιτοίχιοι φορτιστές, με ισχύ από 7,4kW έως 22kW, συνδέονται μέσω WiFi και Bluetooth με την εφαρμογή PPC blue και επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν τις φορτίσεις τους, ενώ ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών.

ΔΕΗ blue προσφέρει, επίσης, ολοκληρωμένες ιδιωτικές λύσεις φόρτισης για επιχειρήσεις που προχωρούν στον εξηλεκτρισμό του στόλου τους. Δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό και τα στελέχη να φορτίζουν εύκολα και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα, η ΔΕΗ blue καλύπτει πλήρως τις ανάγκες δημόσιας φόρτισης εταιρικών στόλων, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρικού λογαριασμού με πρόσβαση σε όλο το δίκτυο φόρτισης ΔΕΗ blue. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από συγκεντρωτικές αναφορές φόρτισης και τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας απόλυτο έλεγχο και διαφάνεια στο κόστος και τη χρήση.

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