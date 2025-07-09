Aktor: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών - Οι αποφάσεις της ΓΣ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 9 η Ιουλίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 18.06.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ογδόντα οκτώ (88) μέτοχοι εκπροσωπούντες εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (135.902.838) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

1. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 135.902.838 ψήφοι, ποσοστό 100,000%

⎯ Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

⎯ Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης.04.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 29η .04.2025.

2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017» Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr).

3. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 135.900.048 ψήφοι, ποσοστό 99,998%

⎯ Κατά 2.790 ψήφοι, ποσοστό 0,002%

⎯ Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και ορισμός της αμοιβής τους» Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 135.883.308 ψήφοι, ποσοστό 99,986%

⎯ Κατά 13.075 ψήφοι, ποσοστό 0,010%

⎯ Αποχή 6.455 ψήφοι, ποσοστό 0,005%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton AE», για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής καθώς και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025. Αποφάσισε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 3 Ελέγχου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

5. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 129.992.080 ψήφοι, ποσοστό 95,651%

⎯ Κατά 5.910.758 ψήφοι, ποσοστό 4,349%

⎯ Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000% Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024.

6. «Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 135.900.048 ψήφοι, ποσοστό 99,998%

⎯ Κατά 2.790 ψήφοι, ποσοστό 0,002%

⎯ Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

7. «Απόκτηση από την Eταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Επιτευχθείσα απαρτία: 66,628% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

⎯ Υπέρ 135.900.048 ψήφοι, ποσοστό 99,998%

⎯ Κατά 2.790 ψήφοι, ποσοστό 0,002%

⎯ Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την, κατ’ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές και εφόσον διακρατούνται), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι τις 09.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και περαιτέρω χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

8. «Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020». Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.