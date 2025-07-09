Ανδρουλάκης: «Κουβέντα» Μητσοτάκη για τη «γαλάζια» συμμορία

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, με ευθείες βολές όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο Πρωθυπουργός ήταν νευρικός σήμερα. Μάλλον πίνει τον «φραπέ» του σκέτο και ο «Φραπές» τελικά δεν βλάπτει σοβαρά μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα νεύρα του Πρωθυπουργού. Θα του συνιστούσα, λοιπόν, να κόψει και ο ίδιος τους «φραπέδες», αλλά και τους «Φραπέδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Και είναι η «γαλάζια» συμμορία για την οποία δεν μας είπε κουβέντα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ο κ. Πρωθυπουργός μας είπε ότι η χώρα προχωρά μπροστά στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατασκήνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, επιτίθεται συνεχώς στις ανεξάρτητες αρχές, αλλά πάει την Ελλάδα μπροστά και τον επιβραβεύουν για το κράτος δικαίου. Ποιον κοροϊδεύετε, κ. Μητσοτάκη; Δεν βλέπουν οι Έλληνες πολίτες τι συμβαίνει στη χώρα μας; Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717. Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους δύο υπουργούς σας και δεν λέτε κουβέντα σήμερα. Δεν έπρεπε να πείτε μία κουβέντα γι’ αυτά που συμβαίνουν και βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας;

Ο κ. Μητσοτάκης μας επέκρινε ότι κακώς ψηφίσαμε «παρών», χθες στις άρσεις ασυλίας για την προανακριτική Τριαντόπουλου. Βεβαίως, οφείλαμε να ψηφίσουμε «παρών», διότι κανένας αρχηγός δεν μπορεί να βάζει τους βουλευτές του να καταστρατηγούν το Σύνταγμα. Γιατί αυτό κάνατε: βάλατε τους βουλευτές σας να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα στην προανακριτική επιτροπή. Δεν εξέφρασαν λοιπόν καμία άποψη, καμία. Αλλά ενοχλείστε για αυτά τα θέματα.

Φτάσατε στο σημείο να μας πείτε για τη Χρυσή Αυγή, όταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πήγαν στη Δικαιοσύνη για τους Σπαρτιάτες και όχι οι δικοί σας. Όταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για να σταματήσει η χρηματοδότηση των Σπαρτιατών, εσείς τους δώσατε 1 εκατομμύριο ευρώ κρατική επιχορήγηση και δεν στηρίξατε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ.

Και μας μιλάτε για πάνω και κάτω πλατεία, λες και δεν έχουμε μνήμη. Μαζί ήσασταν. Ή τα ξεχνάτε; Αλλά νομίζετε ότι το δίλημμα του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές θα είναι «με τον διχασμό και τον Πινόκιο ή με τη διαφθορά Μητσοτάκη». Όχι δεν υπάρχει αυτό το δίλημμα για τον ελληνικό λαό. Αυτό νομίζετε ότι θα είναι. Ότι θα πάμε σε εκλογές και θα έχουμε τον διχασμό; Την τοξικότητα; Το «θα σκίσω τα μνημόνια» και μετά φέρνω μνημόνια; Ή να αποδεχθεί ο ελληνικός ότι μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης θα έχει μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις; Όχι. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με έναν σύγχρονο πολιτικό λόγο, με πρόγραμμα κι ήθος, που σέβεται τους κόπους και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και δεν συνεχίζει τα ίδια. Γιατί για αυτό σας ψήφισε ο ελληνικός λαός, όχι για να μιλάτε συνεχώς για παθογένειες».

Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε:

«Ό,τι και να γίνει, επικαλείστε τις «παθογένειες». Σας πιάνουμε να παρακολουθείτε το μισό σας υπουργικό συμβούλιο και πολιτικά στελέχη άλλων κομμάτων. Μα γίνονταν, -λέει-, και πριν από κάποιες δεκαετίες. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιγράφει εγκληματική οργάνωση με πρωταγωνιστικό ρόλο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με γνώση του Πρωθυπουργού και πολιτική κάλυψη των υπουργών. Γίνονταν, -λέει-, και πριν από δεκαετίες. Πού θα πάει αυτή η ιστορία;

Δηλαδή επί Καραμανλή λέγαμε «μας πάτε στα βράχια» -γιατί εμείς το λέγαμε, δεν λαϊκίζαμε- και φέρατε το μνημόνιο και τώρα λέμε εδώ και τρία χρόνια ότι πάτε στα βράχια των πρωτογενή τομέα και φέρνετε πάλι μνημόνιο για τους Έλληνες παραγωγούς.

Άκουγα να ρωτούν υπουργοί σας με θράσος: «Πότε το είπατε; Εσείς από την Κρήτη δεν το γνωρίζατε;». Αυτό δεν λένε οι υπουργοί σας, γελώντας μάλιστα, ότι εγώ όφειλα ως κάτοικος Ηρακλείου να το γνωρίζω, ενώ εσείς ως καταγόμενος από τα Χανιά δεν το οφείλατε; Σιώπησα; Γιατί αυτό άκουσα να λένε εχθές κορυφαίοι υπουργοί σας, ότι το ήξερα και δεν μίλαγα.

Εγώ δεν σας κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση και ήρθατε εδώ και μου απαντήσατε ότι υπάρχουν «κάποιες σκιές»; Το πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο είναι «κάποιες σκιές»; Εγώ δεν το έθεσα από το 2023 στον προϋπολογισμό; Το 2024 πριν μπούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία και μου έλεγε ο κ. Αυγενάκης ότι έχω μία περίεργη επιμονή και ότι δεν φοράω τη φανέλα της εθνικής Ελλάδος;

Από τη μία ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για «περίεργη σιωπή από το ΠΑΣΟΚ» και όταν το φωνάζαμε ο κ. Αυγενάκης μιλούσε για «περίεργη επιμονή». Τι από τα δύο ισχύει; Ξέρετε τι ισχύει; Ότι είστε βουτηγμένοι στην αλαζονεία και τη διαφθορά. Και τι κάνετε; Αξιοποιείτε τα μίντια για να πετάξετε παντού λάσπη και ευθύνες, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κ. Σημανδράκος με τις επιστολές στο Μαξίμου και ο κ. Βάρρας, όλοι σας είπαν για τα “αμαρτωλά” ΑΦΜ. Εσείς οδηγήσατε τον κ. Σημανδράκο σε παραίτηση για να τα ξεμπλοκάρετε πριν τις Ευρωεκλογές του 2024. Και μετά μας λέτε γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλά για εγκληματική οργάνωση. Γιατί εμείς λέμε για “γαλάζια” συμμορία και γιατί μιλάμε για πολιτική κάλυψη. Όλα αυτά είναι με συγκεκριμένα επιχειρήματα.

Προσέξτε. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου; Όταν μιλάμε για τα προβλήματα που έχει η χώρα μας, το κάνουμε για να την εκθέσουμε διεθνώς. Σας θυμίζει κάτι αυτό το επιχείρημα; Είναι το επιχείρημα Αυγενάκη του 2024. Μιλάμε για τα προβλήματα που αφορούν τους θεσμούς και την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, μιλάμε για τις υποκλοπές και το predator, εκθέτουμε τη χώρα. Μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο χρόνια πριν το πρόστιμο, εκθέτουμε τη χώρα. Ποιος έχει τελικά πατριωτική στάση; Αυτός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες ή αυτός που τις αξιοποιεί για να πάρει ψήφους και να στήσει παρακρατικές ή παρακομματικές οργανώσεις; Αυτό είναι το ερώτημα για να δούμε εν τέλει ποιοι έχουν πατριωτική στάση και ποιοι συνεχίζουν τα ίδια και τα ίδια εις βάρος του ελληνικού λαού αμετανόητοι».

Μεταναστευτικό Λιβύη

«Άκουσα να πανηγυρίζει ο υπουργός κ. Πιερρακάκης για τη ρήτρα διαφυγής. Και μας είπε ο Πρωθυπουργούς ότι είναι και πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, γιατί πανηγυρίζουμε; Για ένα νέο χρέος! Μας δίνουν δημοσιονομικό χώρο, αλλά το χρέος θα αυξάνεται. “Μεγάλη επιτυχία” για εσάς! Για εμάς, η όλη διαπραγμάτευση που αφορά στο ReArm EU και στο SAFE, είναι μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση για έναν και μόνο λόγο:

Δεν γνωρίζουμε από την εποχή Ομπάμα, κ. Μητσοτάκη, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να πιέσουν την Ευρώπη και τις ΝΑΤΟϊκές χώρες να πάνε τις δαπάνες στο 5%; Τι έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση που προνοεί; Έπρεπε να πάει στο Συμβούλιο και να πει ότι, όσοι δεν θέλετε να πάτε από το 2% στο 5% και να κάνετε περικοπή από το κοινωνικό κράτος, ας κάνουμε ένα ειδικό ταμείο μόνο για τις χώρες τις περιφέρειας. Και όποια χώρα βάλει εκεί χρήματα, να αποφύγει τη δέσμευση του 5%. Έτσι θα κερδίζαμε χρήματα επιδοτούμενα για εξοπλισμούς. Και όχι τώρα να έχουμε νέο χρέος. Μάλιστα, διαβάζω ότι ο κ. Δένδιας δηλώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό SAFE που έχει χαμηλό επιτόκιο από τις αγορές, αλλά μόνο το ReArm που είναι απλώς ένα δημοσιονομικό πλαίσιο ευελιξίας.

Πάμε και στο θέμα της Τουρκίας.

Είναι επιτυχία που θα μπορούν τουρκικές ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν στρατιωτικό υλικό και εξοπλισμούς μέχρι το 1/3 της τιμής του εξοπλιστικού προγράμματος, να παίρνουν χρήματα από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο; Και μην φέρνετε το επιχείρημα της ομοφωνίας, γιατί η ομοφωνία υπάρχει για τις διμερείς συμφωνίες και όχι για τη συμμετοχή των ιδιωτικών εταιρειών. Τι έπρεπε να κάνετε; Υπήρχε λύση. Να πείτε, αν είναι αδύναμος ο ιδιωτικός τομέας της Ευρώπης γιατί αυτό είναι το επιχείρημα από την πλευρά των θεσμών, να ισχύει για ιδιωτικές εταιρείες τρίτων κρατών, όπως ο Καναδάς και η Αμερική, που δεν υπονομεύουν κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών κρατών όπως κάνει η Τουρκία. Και έτσι να αποκλειστεί συνολικά η Τουρκία από τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα.

Αλλά, έχουμε… “ήρεμα νερά”.

“Ήρεμα νερά”, χωρίς να ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός πότε θα υλοποιηθεί το έργο του καλωδίου.

“Ήρεμα νερά” με τα πάρκα να μετακινούνται μεταξύ Αμοργού και Νισύρου.

“Ήρεμα νερά” με τον Ερντογάν να μετατρέπει τον “στρατηγικό” σύμμαχο Χαφτάρ -που μας περιφέρατε εδώ ως τη λύση στο πρόβλημα του ζητήματος της Λιβύης- ως τον νέο του “Ταλιμπάν” ο οποίος παίζει με τη χώρα μας. Γιατί είναι παιχνίδι υβριδικού πολέμου αυτό που γίνεται στην Κρήτη τις τελευταίες εβδομάδες.

Πώς ξαφνικά, κ. Μητσοτάκη, ο κ. Χαφτάρ συζητά την επέκταση του τουρκολιβυκού συμφώνου και στην Ανατολική Λιβύη; Τι συνέβη; Να μας εξηγήσετε. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα. Συσσωρεύονται.

Να μας εξηγήσετε απλά πώς σε μια πενταετία καταφέρατε η Δυτική Λιβύη με την Ανατολική Λιβύη, η κυβέρνηση της Τρίπολης με τη μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Βεγγάζης, να μη λένε καλημέρα μεταξύ τους, αλλά και οι δύο να είναι ενάντια στην Ελλάδα. Πώς το καταφέρατε; Πραγματικά, τι είδους… “επιτυχία” της ελληνικής διπλωματίας είναι αυτή; Αξίζει να μας το εξηγήσετε σήμερα, μιας και είστε στη Βουλή.

Είναι και το θέμα της Μονής Σινά. Περιμένουμε ακόμη πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει η Αίγυπτος 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο -ενώ αναμενόταν να γίνει τον Ιούλιο- να επικυρώνεται αυτή η απόφαση και να μην μπαίνει ένα δεσμευτικό πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα θέματα που αφορούν στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Και πάω στα θέματα του Ισραήλ.

Είπαμε εμείς να διαταράξουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ; Εμείς κάναμε το ’80 τη στρατηγική συμμαχία με τους αραβικούς λαούς, εμείς ξεκινήσαμε και τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Άλλο, όμως, αυτό και άλλο να χρεώνεται η Ελλάδα και να ταυτίζεται με έναν σφαγέα στη Γάζα, όπου διεξάγεται μία εθνοκάθαρση. Και όταν μάλιστα υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο εσωτερικό του Ισραήλ που ασκούν σωστή κριτική στον κ. Νετανιάχου. Γιατί ταυτιζόμαστε απόλυτα και πιο σκληρά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα;

Ειδικά στο θέμα του προσφυγικού-μεταναστευτικού εμείς έχουμε ξεκάθαρη στάση.

Πρέπει άμεσα και σκληρά να λειτουργήσει η χώρα μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κανέναν υβριδικό πόλεμο από την πλευρά της Λιβύης στα πρότυπα του ό,τι έκανε ο Ερντογάν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και το λέω με καλή θέληση. Σας άκουσα να λέτε, να κάνουμε αναστολή στην εξέταση του ασύλου. Αυτό βοηθάει πραγματικά; Όταν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, οκτώ στους δέκα που έρχονται στην Κρήτη δεν έχουν προφίλ πρόσφυγα. Μήπως, αναστέλλοντας την εξέταση, αναστέλλουμε και χάνουμε χρόνο από τις επιστροφές που πρέπει να γίνουν; Είναι ένα ειλικρινές ερώτημα που θα ήθελα να απαντήσετε. Διότι, αν οκτώ στους δέκα δεν έχουν το προφίλ αυτό, θα μπορούμε γρηγορότερα να τους στείλουμε πίσω.

Επίσης, χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Πού και πότε οι δομές; Διότι είναι αδιανόητο η ατμομηχανή του ελληνικού τουρισμού, η Κρήτη, να δέχεται τέτοιο πλήγμα γιατί δεν προνοήσατε εδώ και εβδομάδες. Τι κάνει η FRONTEX; Τι κάνατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ποια ήταν η πρόνοιά σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και εβδομάδες για να μη φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα;»