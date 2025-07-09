Οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νέων Ανδρών αποκαλύπτονται στον ΟΠΑΠ (vid)

Η…φημισμένη playlistτου Παγώνη, η «αδυναμία» του Σαμοντούροβ στην Άννα Βίσση και η ελληνική σειρά στην οποία θα πρωταγωνιστούσε ο Χατζής

Η αντίστροφη μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων Ανδρών έχει ξεκινήσει. Από τις 12 έως και τις 20 Ιουλίου, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα διεξαχθεί η εφετινή διοργάνωση, και οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας προετοιμάζονται πυρετωδώς, με στόχο μία διάκριση.

Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ, οι Έλληνες διεθνείς επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΟΠΑΠ, Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ όλων των κλιμακίων, και έδωσαν την ευκαιρία στους εργαζόμενους της εταιρείας να τους γνωρίσουν καλύτερα.

Ποιος ακούει τη χειρότερη μουσική, ποιον παίκτη είχαν ως είδωλο στα πρώτα τους μπασκετικά βήματα και ποιον χαρακτήρα θα ενσάρκωναν αν μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν σε ελληνική σειρά;

Οι απαντήσεις σε αυτές, και άλλες απολαυστικές ερωτήσεις, στο παρακάτω βίντεο: